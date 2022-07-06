325 metrelik dev "Castorone" gemi Zonguldak'a ulaştı - Son Dakika
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325 metrelik dev "Castorone" gemi Zonguldak'a ulaştı

06.07.2022 12:03

325 metrelik dev "Castorone" gemi Zonguldak'a ulaştı Karadeniz Gazı'nı karaya taşıyacak olan boruları derin deniz tabanına yerleştirecek Castorone isimli gemi;

325 metrelik dev "Castorone" gemi Zonguldak'a ulaştı

Karadeniz Gazı'nı karaya taşıyacak olan boruları derin deniz tabanına yerleştirecek

ZONGULDAK - Castorone isimli gemi; Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin karaya taşınmasında derin deniz tabanına boruların yerleştirilmesi işlemi için Filyos açıklarına ulaştı.

Türkiye'nin tarihteki en büyük doğalgaz keşfinin karaya ulaştırılması çalışmaları sürüyor. 5 bin çalışanın doğalgazı 2023'ün ilk çeyreğinde kullanıma sunulması için çalışmaları sürerken Kanuni, Yavuz ve Fatih Sondaj Gemileri de Karadeniz açıklarındaki çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan Filyos Limanı'nda bulunan doğalgaz işleme tesisine gazın ulaşmasını sağlayacak olan boruların serilmesi için de çalışmalar sürüyor. 170 kilometre mesafedeki Sakarya Gaz Sahası'ndan doğalgazın taşınmasında kullanılacak olan boruların derin deniz tabanına yerleştirme çalışmaları Castorone gemisi ile gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz günlerde sığ kısımlara Castoro 10 isimli gemi tarafından ilk boru indirme işlemi gerçekleştirildi. Boruların derin denize serilmesi işlemi için Filyos açıklarına ulaşan Castorone isimli gemideki çalışmalar sürüyor. 325 metre uzunluğundaki dev gemi 39 metre genişliğinde. 56 bin 529 groston ağırlığındaki geminin önümüzdeki günlerde derin deniz boru serimi işlemine başlaması bekleniyor.

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'Castorone' isimli gemi Çanakkale Boğazından geçti 'Castorone' isimli gemi Çanakkale Boğazından geçti Doğalgazı karaya ulaştıracak dev gemi İstanbul boğazından geçti Doğalgazı karaya ulaştıracak dev gemi İstanbul boğazından geçti
Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 325 metrelik dev 'Castorone' gemi Zonguldak'a ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 325 metrelik dev "Castorone" gemi Zonguldak'a ulaştı - Son Dakika
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