3600 ek gösterge genişliyor! Hangi meslekler dahil edildi, ne kadar ücret alacaklar? İşte detaylar

Milyonlarca kamu çalışanının merakla yasalaşmasını beklediği 3600 ek gösterge için ilk toplantı dün gerçekleştirildi.

Kritik toplantı sonrası 3600 ek göstergede, hangi meslek mensubunun ne kadar fark alacağına dair taslak ortaya çıkarken, öğretmen, polis, hemşire, din görevlilerinin yanı sıra yöneticiler, avukatlar, teknik, sağlık hizmetleri, genel idare, yardımcı hizmetler sınıfının da kapsama alınacağı öğrenildi.

Sabah'ın haberine göre, ek göstergesi olmayan yardımcı hizmetler sınıfı için eğitime göre ek gösterge rakamı belirlenecek.

İKRAMİYELER DE ARTACAK

Emekli aylığı, ikramiyeleri 2200'ün altı, 2200 ve 3000 ek göstergeyle hesaplanan memurlardan 3600'e yükselecek olanların toplam sayısının yüzde 90'ı olduğu belirtiliyor.

Müfettişler, uzmanlar, şube müdürleri, daire başkanları, genel müdür yardımcıları başta olmak üzere kariyer meslekleri, idari kadrolara yönelik düzenleme yapılacak.

Yerel yönetimler, üniversitelerdeki yöneticilerin de ek göstergeleri yükselecek. Şube müdürleri konumuna göre 3600 ek gösterge alırken, daire başkanlarının göstergesinin 4800'e çıkması öngörülüyor.

Mevcut sistemde 4 yıllık üniversite mezunu öğretmen, polis 3000, hemşireler de 2200 ek göstergeye tabi bulunuyor. Hizmet süresi 25 yıl olan bir öğretmenin emekli aylığı yaklaşık 1.250 lira, ikramiyesi de 30 bin liranın üzerinde artacak.

İŞTE O MESLEKLER VE ALACAKLARI ÜCRETLER

EMEKLİNİN YÜZÜ YAZ AYLARINDA GÜLECEK

Bakan Bilgin, çalışanları ve emeklileri enflasyona ezdirmediklerini belirterek, "Enflasyon farkını vermekle kalmadık, sosyal denge desteği verdik. Netice itibarıyla emeklilerimizin 1.500 lira olan emekli maaşını 2 bin 500 liraya çıkartarak, onların üzerinde yüzde artışları gerçekleştirdik. Yıllık enflasyon yüzde 36 iken, biz altı aylık enflasyon için yüzde 31 zam yaptık. Temmuzda da benzeri bir durumda karşı karşıya kaldığımız zaman bu düzenlemeleri yapacağız. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" dedi.