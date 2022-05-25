3600 ek gösterge hangi aşamada? Beştepe zirvesinden sızan bilgiler: Yüzde 25' e yakın artış masada - Son Dakika
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3600 ek gösterge hangi aşamada? Beştepe zirvesinden sızan bilgiler: Yüzde 25' e yakın artış masada

25.05.2022 14:13
3600 ek gösterge hangi aşamada? Beştepe zirvesinden sızan bilgiler: Yüzde 25' e yakın artış masada

Beştepe, dün milyonları ilgilendiren iki önemli toplantıya ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki toplantılarda, 3600 ek gösterge ve kripto para düzenlemeleri masaya yatırıldı. Toplantı sonrası dört meslek gurubu için (polis, hemşire, din görevlisi, öğretmen) emekli ikramiyeleri ve emekli maaşında yüzde 25'e yakın artış öngörülüyor.

Dün Ankara'da kira artışları haricinde iki önemli toplantı daha yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki toplantılarda, 3600 ek gösterge ve kripto para düzenlemeleri masaya yatırıldı.

BEŞTEPE'DEKİ ZİRVEYE HAZİNE BAKANI NEBATİ DE KATILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge düzenlemesinin ay sonuna yetişeceğini söylemişti. Beştepe'de yapılan toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanı sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin katıldığı öğrenildi.

4 MESLEK GRUBU İÇİN YÜZDE 25'E YAKIN ARTIŞ

Edinilen bilgiye göre toplantıda ek gösterge çalışmalarındaki son hazırlıklar ele alındı. Bakan Bilgin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir sunum yapması ve sonrasında Memur-Sen'i 10 Mayıs'ta olması planlanan ve öyle açıklanan nihai toplantı için çağırması bekleniyor. Dört meslek gurubu için (Polis, hemşire, din görevlisi, öğretmen) emekli ikramiyeleri ve emekli maaşında yüzde 25'e yakın artış öngörülüyor.

Beştepe'de 3600 ek gösterge zirvesi! 4 meslek grubunun emekli ikramiyesi ve emekli maaşında yüzde 25'e yakın artış gündemde

KRİPTO PARA YASA TASARISINDA NELER VAR?

İkinci toplantıda ise bir süredir hazırlıkları süren kripto para düzenlemesi ele alındı. Bir önceki toplantıya ek olarak bu defa Ticaret Bakanı Mehmet Muş da katılımcılar arasında yer aldı. Yasa haline gelmesi planlanan taslağın içeriğine göre, Sermaye Piyasası Kurulu, sermaye piyasası araçlarının kripto varlıklar olarak ihracına yönelik esasları belirleyebilecek. Bu konuda her türlü yaptırım ve düzenleme için kripto varlığın türüne göre Merkez Bankası, Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu ayrı ayrı yetkili olabilecek. Kripto varlık alım-satım platformu kurulabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak gerekecek. Yurt dışında yerleşik kripto varlık platformları, ilgili yasa yürürlüğe girdikten sonra bir ay içinde Türkiye'de yerleşik kişilere hizmet vermeyi ve faaliyetlerini sonlandıracak.

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