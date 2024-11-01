5 Milyon Lira Üstü Borçlular Açıklandı - Son Dakika
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Ekonomi

5 Milyon Lira Üstü Borçlular Açıklandı

Gelir İdaresi, 5 milyon lira üzeri vergi borcu olan 36 bin 806 mükellefi duyurdu.

01.11.2024 17:09
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GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI, BORÇLULARI AÇIKLADI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in duyurduğu gibi; Gelir İdaresi Başkanlığı, 5 milyon lirayı aşan vergi ve ceza borcu bulunan mükellefler ile 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 tarihlerinde kesinleşen ve toplam tutarları 5 milyon lirayı aşan tarhiyatlara ilişkin listeleri açıkladı. İkmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlar nedeniyle kesinleşen ve toplam tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan vergi ve cezalar ile 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Eylül itibarıyla ödenmemiş ve tutarı 5 milyon lirayı aşan vergi ve cezalar iki ayrı listeyle duyuruldu.

VERGİ VE CEZALARIN TOPLAMI 914,9 MİLYAR TL

Borçlular listesine göre, devlete 5 milyon liranın üzerinde vergi borcu bulunan kişi ve kuruluş sayısı 36 bin 806'yı buldu. Bu mükelleflerin 7 bin 948'i gerçek, 28 bin 858'i ise tüzel kişi oldu. Mükelleflerin 4 bin 807'si faal mükellef olurken, bunlar toplam mükellef sayısının yüzde 13,1'ini oluşturdu. Terk mükellef sayısı da 31 bin 999 olarak kayıtlara geçti. Vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların toplamı ise 914,9 milyar lira oldu. Faal mükelleflerin toplam borç tutarı 113,8 milyar lira olurken, borç içindeki oranı yüzde 12,4 olarak belirlendi. Terk mükelleflerin borç tutarının da 801,1 milyar lira olduğu tespit edildi.

Gökhan CEYLAN/ANKARA,

Kaynak: DHA

Gelir İdaresi Başkanlığı, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 5 Milyon Lira Üstü Borçlular Açıklandı - Son Dakika

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