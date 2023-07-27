500 TL'lik banknot basılacak mı? Merkez Bankası Başkanı'ndan merak edilen soruya yanıt: O konuda çalışmıyoruz - Son Dakika
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500 TL'lik banknot basılacak mı? Merkez Bankası Başkanı'ndan merak edilen soruya yanıt: O konuda çalışmıyoruz

27.07.2023 13:55

TL'nin dolar karşısında değer kaybetmesi sonucu bir süredir 500 TL'lik banknotun basılacağı iddia ediliyordu. Konu hakkında net bir açıklama yapan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, "Daha yüksek banknot üzerinde şu anda çalışmıyoruz." diyerek tartışmalara son noktayı koydu.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, 2023 yılının 3. Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Erkan, piyasalar tarafından dikkatle takip edilen raporun sunumunda yeni döneme ilişkin önemli mesajlar verdi. Daha sonra soru cevap kısmına geçen Erkan, "500 TL'lik banknot" basılacağına yönelik iddiaları yalanladı.

İDDİALAR MERKEZ BANKASI BAŞKANI'NA SORULDU

TL'nin doların karşısında değer kaybetmesi ve alım gücünün düşmesiyle birlikte bir süredir sosyal medyada yeni banknotların basılacağı iddia ediliyordu. Merkez Bankası'nın 500 TL'lik banknot basmak için hazırlık yaptığı söylenirken, söz konusu iddialar TCMB patronuna soruldu.

"DAHA YÜKSEK TUTARLI BANKNOT BASILMASI GÜNDEMDE Mİ?"

Enflasyon Raporu'nun sunumunda bir gazeteci Erkan'a "Son dönemde özellikle 200 liralık banknotların çok dolaşımda olduğunu biliyoruz. Yeni ve daha yüksek tutarlı banknotların basılması gündemde mi?" sorusunu yöneltti.

"ÇALIŞMAMIZ YOK"

Söz konusu soruya kısa ve net bir cevap veren Erkan, "Daha yüksek banknot üzerinde şu anda çalışmıyoruz. Enflasyonla mücadeledir hedefimiz. Yüzde 5 enflasyon hedefini değiştirmeyeceğiz" dedi.

YORUMLAR (6)
  • Hamit Gündoğdu: 500 TL hergun gelen fiyat artışlarının tetiklediği enflasyon artışı karşısında hiçbir anlam ifade etmemektedir. Görünen ise bol sıfırlı günler geliyor gibi... Gerçi bol sıfırlı günlerde alım gücü vardı. 1998 senesinde en son aylık maaşım ikramiye dahil 700 milyon idi, 1990 model serceyi 800 milyona almistim. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Mustafa Aydoğan: Arkadaş oy veren emekli takımı ağlayan gene emekli nasıl bir kısır göngü la vay a Cevap Yaz 29 6 Yayından Kaldır
  • Gokhan Turan: 500.-TL banknotun üzerine kimin resmi basılacak acaba? Cevap Yaz 16 8 Yayından Kaldır
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Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 500 TL'lik banknot basılacak mı? Merkez Bankası Başkanı'ndan merak edilen soruya yanıt: O konuda çalışmıyoruz - Son Dakika


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