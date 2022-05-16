60 ülkeden 200 gıda sektörü temsilcisinin Bursa'ya gelmesi bekleniyor - Son Dakika

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından, Bursa Gıda Sektöründe Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (Ur-Ge) Projesi kapsamında 60 ülkeden 200 iş insanının Bursalı firmalarla bir araya gelmesi bekleniyor.

BTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, gıda sektörünün rekabetçiliğini artırmak için düzenlenen "Bursa Food Point" alım heyeti organizasyonu 2 yıllık aranın ardından 5'inci kez düzenlenecek.

Ticaret Bakanlığının da destekleriyle Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde düzenlenecek etkinlikte, yaklaşık 60 ülkeden 200 yabancı alıcının Bursalı firmalarla buluşması bekleniyor.

Çeşitli ülkelerden gelen yabancı alıcıların firma temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştireceği etkinlikte, 70'e yakın sektör temsilcisi de stant açacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, BTSO'nun, firmaların ihracatına artırmak adına önemli bir misyon üstlendiğini söyledi.

Onur, 2017 yılından bu yana gerçekleştirilen 4 alım heyeti organizasyonunda Bursalı sektör temsilcilerini yaklaşık 600 alıcı firma ile buluşturduklarını belirtti.

Programa bu yıl için de yurt dışından önemli alıcıların geleceğini hatırlatan Onur, şunları kaydetti:

"BAE ve Güney Afrika'dan 30, Rusya'dan 25, İngiltere'den 15 olmak üzere Avrupa ve Orta Doğu'dan da ciddi alıcılar gelecek. UR-GE üyelerimiz Food Point'e katılım sağlayarak yeni iş birlikleri için fırsatlar yakalayacak. Bu bizler için çok önemli bir rakam. Projenin 3 yıllık döneminde gıda sektöründeki ihracat Türkiye'de yüzde 5 artış gösterirken, HACCP, ISO 2200, IFS, Helal Gıda, BRC, GLOBALGAP teknik standartlarına göre hizmet veren Bursa Food Point'e üye firmaların ihracatı aynı dönemde yüzde 82 gibi önemli bir çıkış yaptı. UR-GE projemiz bu açıdan sektör temsilcilerimizin yurt dışı iş hacmine ciddi katkı sağlıyor."

BTSO Meclis Üyesi ve Gıda Tarım Hayvancılık Konseyi Başkanı Burhan Sayılgan da yaptığı açıklamada, alım heyeti programının Bursalı gıda sektörü temsilcilerine ciddi anlamda katkı sağladığını dile getirdi.

Bursa'nın gıda sektöründe önemli markalara sahip olduğunu vurgulayan Sayılgan, "Her sene firmalarımızın organizasyonumuza ilgisi artıyor. Yeni alım heyeti programımızla sektörümüzün ihracatına güç katmaya devam edeceğiz. Üretimde büyük potansiyele sahip olan kentimizin ihracatta yeni başarılara imza atacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Organizasyonda dondurulmuş meyve, sebze, unlu mamuller, dondurulmuş balık ürünlerinin üretimi ve ihracatı, kestane şekeri, zeytinyağı, tahin, pekmez, bal, çikolata, şekerleme, reçel, baklava, kahve, bakliyat ile sütlü tatlı üretiminde faaliyet gösteren Ur-Ge üyeleri yerlerini alacak.