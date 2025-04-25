Kamu çalışanları için yüzde 50 zam gündemde

Kamuda görev yapan yaklaşık 600 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi sürecinde önemli bir aşamaya gelindi. Taraflar, dün üçüncü kez buluşarak önerilerini görüştü. İşçi kesimini temsilen Türk-İş ve Hak-İş yetkilileri, saat 14.00'te işveren temsilcisi olan Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ev sahipliğinde bir araya geldi.

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü çerçevesindeki toplantıda, sendikaların daha önce sunduğu 21 maddeyi içeren teklif paketi bir kez daha görüldü. TÜHİS Genel Merkezi'ndeki toplantıya TÜHİS Genel Sekreteri Adnan Çiçek, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Ramazan Ağar, Eyüp Alemdar ve İrfan Kabaloğlu, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert ve Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Abdullah Koçoğlu ile ilgililer katıldı. Basına kapalı yaklaşık iki saat süren toplantının ardından TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleri, birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ÇALIŞMA KOŞULLARI VE SOSYAL HAKLAR ELE ALINDI

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplu iş sözleşmesi sürecinin halen devam ettiğini belirterek, yalnızca ücret artışlarının değil, aynı zamanda çalışma koşulları ve sosyal haklar gibi pek çok başlığın da müzakere edildiğini söyledi. Hem TÜHİS'in hem de kendilerinin yeni bir hazırlık yapacağını aktaran Ağar, üçüncü toplantının 1 Mayıs'tan sonra gerçekleşeceğini, ancak kesin tarihin henüz netleşmediğini ifade etti.

Görüşmelerin tamamlanmasının zaman alabileceğine dikkat çeken Ağar, "600 bin kamu işçisinin çalışma koşulları, geçim standartları, iş düzeni, sosyal hakları ve insanca yaşayabileceği bir ücret üzerine konuşuyoruz. Ancak henüz teklifimize karşılık bir karşı teklif gelmedi, bu da sürecin uzayabileceğini gösteriyor" dedi.

TÜRK-İŞ: TEMENNİMİZ MASA BAŞINDA ÇÖZÜM

İşçi lehine en iyi sonuçla tamamlanan kamu toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin, masada biten görüşmeler olduğunu söyleyen Ağar, gerekirse üretimden gelen güçlerini kullanmaktan çekinmeyeceklerini söyledi. Ağar, "Temennimiz, kamu toplu iş sözleşmelerinin müzakere yapılarak masa başında sonuçlanması. Çalışanların çalışma koşullarını, çektiği zorlukları dikkate alarak bu işin masa başında bir an önce sonuçlanmasını arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı. "TÜHİS'in üçüncü toplantıda masaya teklif getirmesini bekliyor musunuz?" sorusu üzerine Ağar, "Çalışacağız.' dediler. O çalışmayı bize getireceklerini söylediler. Mutlaka bir ücret bize gelecektir. O ücretin üzerinde elbette tekrar müzakere yapacağız" yanıtını verdi.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert, Toplantıda TÜHİS'in herhangi bir teklif sunmadığını ifade ederek, "Yeniden bir araya gelinecek, teklifler masaya yatırılacak. Farklı alternatifler üzerinden değerlendirmeler yaparak, çalışanları enflasyona ezdirmeden, onların mağduriyetini gidererek, hak ve menfaatlerini koruyacak şekilde planlamayı yapacağız" dedi.

İşte sendikaların sunduğu 21 maddelik teklif paketinin kısa ve net özeti;

Sözleşme Başlangıç Tarihi

Toplu iş sözleşmelerinin yürürlük tarihi taraflarca belirlenecek.

Taban Ücret

Günlük brüt ücretler en az 1.800 TL olacak. Skala farkları korunacak ve en az 1 TL fark bulunacak.

Kıdem Zammı

Her hizmet yılı için net 15 TL/gün kıdem zammı yapılacak. Bu zam, tüm ücret kalemlerine yansıyacak.

Ücret Zamları

1. yıl 1. altı ay: %50 zam

1. yıl 2. altı ay: %25 zam + enflasyon farkı + %10 refah payı

2. yıl 1. altı ay: %25 zam + enflasyon farkı + %10 refah payı

2. yıl 2. altı ay: %25 zam + enflasyon farkı + %10 refah payı + izleyen aya enflasyon farkı

Sözleşme Süresi ve Ek Ödemeler

İkramiyeler 112 güne çıkarılacak, sosyal yardımlar artırılacak. Nisan ve Ekim aylarında ek ödeme yapılacak.

Çalışma Süresi

Genel çalışma haftalık 40 saat, 5 gün

Deniz işçileri için 45 saat, 6 gün

Fiili Çalışma Ödemeleri

Fiili çalışmalara dayalı ödemeler düzenli hale getirilerek aylık yapılacak.

Fazla Mesai

40 saati aşan her saat için %100 zamlı

Bayram ve tatillerde normal sürenin üstü %200 zamlı

Deniz işçileri için fazla mesai %70 zamlı

Kıdem Tazminatı

Her tam yıl için 35 günlük ücret tutarında kıdem tazminatı ödenecek. Mevcut uygulama yüksekse o korunacak.

İşyeri Özgü Sorunlar

Skala farkları, risk zammı, üretim primi gibi konular işyeri bazında ayrıca görüşülecek.

İş Yeri Geçiş Hakları

Kamu işçileri geçtikleri kurumlarda eski hizmet yılına göre haklara sahip olacak.

Taşeron İşçiler

KİT'ler dahil, taşeron olarak çalışanlar daimi kadroya geçirilecek.

Ek Dersliler

Sağlık ve eğitim alanındaki ek dersliler daimi kadroya alınacak.

Geçici ve Mevsimlik İşçiler

Çalışma süreleri 11 ay 29 güne kadar uzatılacak. Boş kadrolar bu işçilerle doldurulacak.

696 Sayılı KHK Mağdurları

Unvan uyuşmazlıkları, işyeri değişiklikleri gibi özlük hakları düzenlenecek, SGK meslek kodları ile fiili işler uyumlu hale getirilecek.

Yetki Uyuşmazlıkları

Bu işyerlerinde işçilere niteliğinde zam ve sosyal yardım uygulanacak, farklar mahsup edilecek.

Gelir Vergisi

Gelir vergisinin %15'i aşan kısmı işveren tarafından karşılanacak.

Sosyal Yardımlar

Yemek, giyim, aile, çocuk, doğum, ölüm, yol, doğal afet, gazi ve şehit yakını yardımları artırılacak.

Tehlikeli İş Primi

Az tehlikeli: %10

Tehlikeli: %15

Çok tehlikeli: %20

Brüt ücretin bu oranları kadar prim verilecek.

Ek Ödemeler

Vardiya zammı, bayram yardımı, kira yardımı, öğrenim yardımı, teknik tazminat, iletişim desteği gibi pek çok yeni düzenleme getirilecek.

Meslek Tanımı ve Uyum

İşçinin yaptığı işle SGK'ya bildirilen meslek kodları uyumlu hale getirilecek.

Zam Pazarlığında Rakam Çıkmadı

Kamu işçisinin zam pazarlığında toplantı sona erdi ve henüz rakam çıkmadı. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ağar, sürecin devam ettiğini belirterek, bu toplantılarda ücret artışlarının yanı sıra çalışma koşulları ve sosyal haklar gibi diğer konuların da müzakere edildiğini söyledi.

TÜHİS'in ve kendilerinin bir çalışma daha yapacaklarını dile getiren Ağar, bir sonraki toplantının 1 Mayıs'tan sonra olacağını ancak tarihin netleşmediğini bildirdi.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert de TÜHİS'in bugün herhangi bir teklif sunmadığını dile getiren Sert, "Bir araya tekrar gelinecek, teklifler değerlendirilecek, farklı alternatifler sunarak çalışanları enflasyona yendirmeden, onların mağduriyetini gidererek, hak ve menfaatlerini koruyacak şekilde planlamayı yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Toplantı Takvimi Belirlenecek

Dünkü toplantıda sadece maddeler görüşülmedi. Tüm gözler, 1 Mayıs'tan sonra olacak toplantıya çevrildi. Ancak tarih netleşmedi.