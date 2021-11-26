Büyüklüğü 7 trilyon dolara ulaşan helal ekonomisinin paydaşları, 7. Dünya Helal Zirvesi ve 8. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo'nun ikinci gününde bir araya geldi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, 7. Dünya Helal Zirvesi ve 8. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo, İstanbul Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) ile İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) iş birliğinde düzenlenen zirve kapsamında, konuşan Dünya Helal Zirvesi Koordinatörü Aylin Şengül, Dünya Helal Zirvesi'nin artık dünya genelinde tanınmış bir etkinlik haline geldiğini belirtti.

Şengül, şunları kaydetti:

"Bugün programlarımız sabah 9 itibarıyla yine Dünya Helal Zirvesi oturum başlıklarıyla yapılacak. Helal turizmle oturumlarımız gerçekleştiriliyor olacak. Eş zamanlı 8. İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Expo da aynı mekanda gerçekleştiriliyor. Fuarda 35 ülkeden yerli ve yabancı katılımcılar ürün tanıtımı yapıyor. Ayrıca yurt dışından stant katılımı haricinde fuara katılan güçlü heyetlerimiz var. Malezya, Endonezya, Katar heyetleri görüşmelerini fuarımızda gerçekleştiriyor olacak.

Fuarda start-up alanımız var. Start-up alanında 20'nin üzerinde proje tanıtılıyor. Dünyadan gelen yatırımcılar start-up projeleri ile oldukça ilgililer. Ayrıca konsept içerisinde Uluslararası Aşçılar Şampiyonası gerçekleşiyor. Bugün 10 farklı ülkeden şef yarışmaya katıldı."

Şengül, "Muhafazakar Sanat ve Moda Sokağı Modanisa" sponsorluğunda bu yıl açılışını yaparak bir lansman alanı oluşturduklarını belirterek 2022 projesinin çok daha güçlü olacağını kaydetti.