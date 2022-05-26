Kazançları Basit Usulde Tespit Edilen Küçük Esnaf Vergiden Muaf Tutuldu

Gelir İdaresi Başkanlığı, 7338 sayılı Yasa'yla getirilen basit usulde tespit olunan kazançlarda gelir vergisi istisnası uygulanmasına ilişkin detayları belirledi. Buna göre; kazançları basit usulde tespit edilen berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, tornacı, çay ocağı işleticisi, terzi, tamirci gibi yaklaşık 840 bin küçük esnaf için getirilen vergi istisnasından YouTuberlar da yararlanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 7338 sayılı Kanun'la getirilen ve 1 Ocak 2021'den itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yürürlüğe giren, basit usul mükelleflere ilişkin kazanç istisnasının uygulamasına yönelik açıklama ve örneklerin yer aldığı Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'de bugün yayınlandı.

Buna göre; kendi işinde çalışan ve 2022 yılı için büyükşehirlerde 16 bin lira, diğer yerlerde 10 bin lira kira limitini aşmayan ve yine 2022 yılı alış tutarları 200 bin lirayı, satış tutarları 320 bin lirayı, hizmet niteliğinde iş yapanlarda iş hasılatı 100 bin lirayı aşmayan mükellefler basit usulden faydalanıyor.

TESLİM VE HİZMETLERİ DE KDV'DEN İSTİSNA OLACAK

Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin, beyanname verme ile defter tutma yükümlülükleri bulunmuyor. Bu mükelleflerin tevkifat sorumlulukları olmayacak, ayrıca teslim ve hizmetleri de KDV'den istisna olacak. Basit usule tabi olan berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, tornacı, çay ocağı işleticisi, bakkal, terzi, tamirci, taksici, dolmuşçu gibi yaklaşık 840 bin küçük esnafın ticari kazançları gelir vergisinden istisna tutulacak. Bu mükelleflere yapılan ödemeler üzerinden vergi tevkifatı da yapılmayacak.

Basit usulde kazanç istisnasından yararlanacak olan mükellefler, istisna kapsamındaki bu kazançlar için yıllık beyanname vermeyecek ve kira geliri gibi beyana tabi başkaca gelirleri nedeniyle beyanname vermeleri halinde de bu kazançlarını beyannameye dahil etmeyecek.

Birden fazla motorlu araçla veya birden fazla iş yerinde ticari faaliyette bulunulduğu durumlar, "kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak" şartının ihlali sayılacak ve dolayısıyla basit usulden faydalanılamayacak.

YOUTUBERLAR DA BASİT USULDEN FAYDALANACAK

İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satış yapanlar da basit usulden faydalanabilecek. Basit usule tabi mükelleflerin, aynı faaliyetlerini internet ve benzeri elektronik ortamlarda da sürdürmesi, basit usulün şartlarını ihlal sayılmayacak. YouTuberlar da basit usulden faydalanabilecek.

Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliği faaliyetlerinde bulunan ve bu faaliyetlerinden elde ettiği gelirleri dolayısıyla kazanç istisnasından faydalanan mükelleflerin bu faaliyetlerde bulunmaları, ayrıca basit usul kapsamında yürüttükleri faaliyetlerinin basit usule tabi olmasına engel olmayacak.??

Gelir İdaresi Başkanlığı, konuya ilişkin detaylı bilgileri içeren 'Kazançları Basit Usulde Tespit Edilen Mükelleflerde Gelir Vergisi İstisnası Rehberi'ni www.gib.gov.tr adresinde de yayınladı.