"9 aydır elaman bulamıyoruz" diyen esnaf tartışma konusu oldu! - Son Dakika
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"9 aydır elaman bulamıyoruz" diyen esnaf tartışma konusu oldu!

13.04.2022 22:01

Dükkanında çalıştıracak garson, bulaşıkçı ve temizlik elemanı bulamadığını belirten bir esnaf, sosyal medyada yayınladığı videoda, "Evet ekonomi kötü ama siz de çalışmadan patron olmak istiyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

Sosyal medyada bir esnaf tarafından yayınlanan video, kısa süre içerisinde viral oldu. Dükkanının önünde video çeken esnaf, astığı 'garson, bulaşıkçı ve temizlikçi aranıyor" ilanlarını göstererek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"9 AYDIR ÇALIŞTIRACAK ELEMAN BULAMIYORUZ"

"Sokakta röportaj veren ergenlere sesleniyorum" diyen esnaf, "İş yerinde 8-9 aydan bu yana eleman aranıyor. Bir tane eleman bulamıyoruz. Kamera görünce diliniz patır patır çalışıyor. Dilinizin çalıştığı kadar bileğiniz çalışsın" ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞMADAN PATRON OLMAK İSTİYORSUNUZ"

Esnaf, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Ekonomi evet kötüdür ama çalışmıyorsunuz. Çalışmadan patron olmak istiyorsunuz. Aç kabadayılık olmaz. Önce gelin çalışın, kazanın. Daha sonra kamera karşısına geçin konuşun."

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Ekonomi, Esnaf, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi '9 aydır elaman bulamıyoruz' diyen esnaf tartışma konusu oldu! - Son Dakika


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