AA Finans anketi, TCMB'nin faizi 100 baz puan indirip yüzde 36'ya çekmesini öngörüyor - Son Dakika
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AA Finans anketi, TCMB'nin faizi 100 baz puan indirip yüzde 36'ya çekmesini öngörüyor

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AA Finans'ın 20 ekonomistin katıldığı anketine göre, ekim ayında TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36'ya çekmesi bekleniyor. Katılımcılardan 19'u 100 baz puanlık indirim öngörürken, yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 35 oldu.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, ekim ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36'ya çekmesini bekliyor.

AA Finans'ın, TCMB'nin 22 Ekim Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerden 19'u politika faizinin 100 baz puan, biri ise 200 baz puan indirileceğini tahmin ediyor.

Ekonomistlerin ekim ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı politika faizinin yüzde 36'ya çekileceği yönünde oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 oldu. Eylül ayında yapılan PPK toplantısında politika faizi değiştirilmemiş ve yüzde 37'de sabit tutulmuştu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: AA Finans anketi, TCMB'nin faizi 100 baz puan indirip yüzde 36'ya çekmesini öngörüyor - Son Dakika
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