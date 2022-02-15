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AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı - Son Dakika

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

15.02.2022 15:53
AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

AA Finans'ın 17 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 24 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te sabit bırakılmıştı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu, Finans, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı - Son Dakika Ekonomi


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