AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümü - Son Dakika
Üye Girişi

AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümü

06.04.2022 16:05
AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümü

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Twitter üzerinden paylaştıkları tweet ile Anadolu Ajansı'nın (AA) 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Twitter üzerinden paylaştıkları tweet ile Anadolu Ajansı'nın (AA) 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümüne ilişkin Twitter üzerinden paylaşım yapan DEİK Başkanı Olpak, "Milli mücadelemizde Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak amacıyla kurulan Anadolu Ajansı 102 yaşında. Büyük bir özveri ile bizlere haber ulaştırmak için çalışan AA çalışanlarını ve emek verenleri kutluyorum." ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı da paylaştığı tweette, şunları kaydetti:

"Milli mücadele yıllarından bugüne milletimizin sesi olan Anadolu Ajansı, 102 yıldır kadim değerlerimizle özdeşleşen habercilik anlayışı ile hakikati anlatmayı sürdürüyor. Bu vesileyle kıymetli AA çalışanlarını tebrik ediyor, vazifelerinde başarılar diliyorum."

YORUMLAR
500
AK Parti Sözcüsü Çelik AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı AK Parti Sözcüsü Çelik AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı Anadolu Ajansı 102 yaşında Anadolu Ajansı 102 yaşında

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Anadolu Ajansı, Nail Olpak, Twitter, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümü - Son Dakika


Son Dakika
15:58 Kinder Sürpriz Avrupa'da paniğe neden oldu! Firma Türkiye için açıklama yaptı: Tehlike yok!
15:52 Futbolseverleri şaşkına çeviren olay! Maçların 100 dakika oynanması bekleniyor
15:31 Görüntü Buça'dan: 82 yaşındaki babasının cesedini yol kenarında buldu
15:28 Oğlum dizisinde bu akşam neler olacak? Otopsi raporundan çıkan ayrıntı ne?
15:27 Samsun'da fıkra gibi olay! Kepçe operatörü, adresi karıştırınca yanlış bina yıkıldı
15:25 Nisa bebeğin hastalanmasında bakıcı ihmali var mı? O bakıcı konuştu: Biberonla besledim, bıraktığımda iyiydi
15:22 Aynur Aydın, Yeşim Salkım'a "hayvanlardan özür dile" dedi! Salkım'ın yanıtı olay oldu: Sen de beraber olduğun evli adamın karısından özür dile
15:13 Ayşenur Arslan, ulaşıma gelen zammı eleştiren konuğuna ne diyeceğini bilemedi
15:10 Savaşı iki ay önceden bilen Rus milliyetçisi Jirinovski yaşamını yitirdi
15:01 Saadet lideri Karamollaoğlu: İnsanlar sahurda sofraya ne koyacağını, iftarı neyle açacaklarını düşünüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 16:14:39. #1.12#
SON DAKİKA: AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement