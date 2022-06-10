KASTAMONU - AB tescilli Taşköprü sarımsağında 25 bin tona yakın rekolte bekleniyor - Son Dakika
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KASTAMONU - AB tescilli Taşköprü sarımsağında 25 bin tona yakın rekolte bekleniyor

10.06.2022 11:27

Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bu yıl 25 bin tona yakın rekolte bekleniyor.

Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bu yıl 25 bin tona yakın rekolte bekleniyor.

İlçede sarımsak, şubat ve mart aylarında ekilip temmuzda hasat ediliyor. Avrupa Birliği (AB) nezdinde tescilli Taşköprü sarımsağında geçen yıl 30 bin dekar alanda 35 bin tonun üzerinde rekolte gerçekleşmişti.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, AA muhabirine, Taşköprü sarımsağının hem Türkiye hem de Avrupa Birliği coğrafi işaretinin bulunduğunu söyledi.

Yörede sarımsağın "beyaz altın" olarak adlandırıldığına işaret eden Çatal, dünyada Türkiye'yi sarımsakla temsil ettikleri için gurur duyduklarını dile getirdi.

Temmuz ayının ilk haftasında ürün hasadına başlayacaklarını anlatan Çatal, "Bizim sarımsağımız diğer sarımsaklara benzemez. Bizim sarımsağımızın raf ömrü 10 aydır. Selenyum ve kükürt oranı yüksektir. Bugüne kadar kalitesinden ödün vermedik, bugünden sonra da vermeyeceğiz." dedi.

Çatal, geçen yıl hava şartlarının olumsuz seyretmesi, erken dikim ve erken söküm nedeniyle kalitede düşüş olduğunu belirterek, "Bu yıl ise kalitenin yükseldiğini açıklayabiliriz. Bu yıl 20 ila 25 bin ton arasında sarımsak hasat edileceğini düşünüyoruz. İnşallah tüm çiftçilerimiz için güzel bir sezon olur." diye konuştu.

"Vatandaşların kaliteli sarımsak tüketmesinde fayda var"

Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur ise Taşköprü sarımsağının kalitesiyle diğer sarımsaklardan ayrıldığını vurguladı.

İlçede bu yıl yaklaşık 20 bin dekar alanda sarımsak ekimi yapıldığına dikkati çeken Butur, "Sarımsak çok tüketilen bir ürün değil. Ortalama bir aile yılda 2-3 kilo sarımsak tüketir. Bu nedenle vatandaşların kaliteli sarımsak tüketmesinde fayda var." ifadesini kullandı.

Butur, bölgede geçen yıl sarımsak ekiminin fazla olduğunu dile getirerek, "Bundan dolayı fiyatlarda düşme oldu. Geçen yıl üreticilerimiz emeğinin karşılığını alamadı. Maalesef Kastamonu sarımsağı olmayan, kalitesi düşük sarımsakları Kastamonu sarımsağı diye satıyorlar. Bu da ahlaki değil." şeklinde konuştu.

Üreticilerden Uğur Güçlü de fiyatların geçen yıl çok düşük olduğuna değinerek, "Geçen yıl umduğumuzu bulamadık, bu yıl beklentimiz yüksek. Emeğimizin karşılığı bir fiyat bekliyoruz. Rekolte genel olarak iyi. Bizim sarımsağımız temmuzun ilk haftasından önce hasat edilmez. Bu aylarda piyasada satılan sarımsaklar kesinlikle Taşköprü sarımsağı değil." değerlendirmesinde bulundu.

Sema Önal ise sarımsağın çok zahmetli bir ürün olduğunu vurgulayarak, "12 ay sarımsaktan ekmek yiyoruz. Bizim gibi ev hanımlarına ekmek kapısı." dedi.

KASTAMONU - AB tescilli Taşköprü sarımsağında 25 bin tona yakın rekolte bekleniyor
KASTAMONU - AB tescilli Taşköprü sarımsağında 25 bin tona yakın rekolte bekleniyor
KASTAMONU - AB tescilli Taşköprü sarımsağında 25 bin tona yakın rekolte bekleniyor
KASTAMONU - AB tescilli Taşköprü sarımsağında 25 bin tona yakın rekolte bekleniyor
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Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KASTAMONU - AB tescilli Taşköprü sarımsağında 25 bin tona yakın rekolte bekleniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: KASTAMONU - AB tescilli Taşköprü sarımsağında 25 bin tona yakın rekolte bekleniyor - Son Dakika
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