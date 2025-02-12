AB ve Kanada'dan Ticaret Anlaşması Vurgusu - Son Dakika
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Ekonomi

AB ve Kanada'dan Ticaret Anlaşması Vurgusu

Antonio Costa, gümrük vergilerinin yerine ticaret anlaşmalarının avantajlarını vurguladı.

12.02.2025 18:47
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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, ticarette gümrük vergileri uygulamak yerine anlaşmanın daha faydalı olduğunu söyledi.

Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile birlikte Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilecek AB-Kanada Liderler Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

AB ve Kanada'nın benzer düşünen, güvenilir müttefik olduklarını belirten Costa, iklim eylemi ve dijital alanlarda da yakın işbirliği yaptıklarını dile getirdi.

Costa, "AB ve Kanada, ticaret anlaşmalarının gümrük vergilerinden daha iyi olduğunu açık biçimde kanıtlıyor. Ticaretimiz 2017 yılında yapılan ticaret anlaşmasından bu yana yüzde 60 arttı." dedi.

von der Leyen de "Ticaret çok faydalı olabilir ve kazan-kazan durumuna yol açabilir." ifadesini kullandı.

AB ve Kanada'nın yakın müttefik ve güvenir dost olduklarının altını çizen von der Leyen, Kanada'nın G7 başkanlığında Ukrayna'ya destek, ekonomilerin karbondan arındırılması, rekabet gücünün artırılması ve ticari konuları ele alacaklarını anlattı.

Kapsamlı Ekonomik ve Ticaret Anlaşması'nın (CETA) ticaretin iki tarafa da fayda sağladığını kanıtladığına işaret eden von der Leyen, "CETA ile iki taraf arasındaki ticaret ve yatırımlar yüzde 66 arttı." değerlendirmesinde bulundu.

Trudeau ise "CETA'nın imzalanmasıyla Atlantik'in her iki yakasında binlerce iş ve muazzam refah sağlandığını gördük." diye konuştu.

Bu dönemde ticari konuları daha fazla konuşacaklarını aktaran Trudeau, özellikle güvenli ortaklara yöneleceklerine vurgu yaptı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Kanada, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB ve Kanada'dan Ticaret Anlaşması Vurgusu - Son Dakika

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