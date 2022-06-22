ABD Başkanı Biden'dan benzin için 3 aylık vergi muafiyeti çağrısı - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden'dan benzin için 3 aylık vergi muafiyeti çağrısı

22.06.2022 16:35
ABD Başkanı Biden'dan benzin için 3 aylık vergi muafiyeti çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede artan benzin fiyatlarıyla mücadele amacıyla federal benzin vergisinin eylül ayına kadar 3 ay süreyle askıya alınması için Kongre'ye çağrıda bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede artan benzin fiyatlarıyla mücadele amacıyla federal benzin vergisinin eylül ayına kadar 3 ay süreyle askıya alınması için Kongre'ye çağrıda bulundu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından bu yana benzin fiyatının tüm dünyada yükseldiği ve Amerika'da galon başına neredeyse 2 dolar arttığı bildirildi.

Biden'ın yüksek benzin fiyatlarının çalışan aileler için önemli bir zorluk oluşturduğunun farkında olduğuna işaret edilen açıklamada, bu nedenle son dönemde Stratejik Petrol Rezervi'nden petrolün kullanıma sunulması dahil olmak üzere petrol arzının artırılması için harekete geçildiği aktarıldı.

Açıklamada, Biden'ın fiyat artışlarından etkilenen Amerikalı tüketicilere doğrudan yardım sağlanması amacıyla ek yasal önlemler alması için Kongre'ye çağrıda bulunduğu bildirildi.

Beyaz Saray'ın açıklamasında, Biden'ın Kongre'yi Otoyol Güven Fonu'ndan herhangi bir kaynak kullanmadan federal benzin vergisini eylül ayına kadar 3 ay süreyle askıya almaya çağırdığı kaydedildi.

Federal hükümetin benzinde galon başına 18 sent ve dizelde galon başına 24 sent vergi aldığı anımsatılan açıklamada, bu vergilerin Otoyol Güven Fonu aracılığıyla kritik otoyolları ve toplu taşımayı finanse ettiği belirtildi.

Açıklamada, vergi muafiyetine ek olarak Biden'ın eyalet ve yerel yönetimlere de ek tüketici yardımı sağlama çağrısında bulunduğu aktarıldı.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden'dan benzin için 3 aylık vergi muafiyeti çağrısı - Son Dakika
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