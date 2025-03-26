ABD Borç Limiti Sorunu - Son Dakika
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Ekonomi

ABD Borç Limiti Sorunu

CBO, ABD hükümetinin borçlanma kapasitesinin ağustos veya eylülde tükenebileceğini bildirdi.

26.03.2025 19:16
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ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), borç limiti konusunda harekete geçilmemesi halinde hükümetin olağanüstü önlemler kullanarak sağladığı borçlanma kabiliyetinin ağustos veya eylül ayında tükenebileceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

CBO, "Federal Borç ve Yasal Sınır" raporunu yayımladı.

ABD Hazinesi'nin halihazırda 36,1 trilyon dolarlık mevcut borç limitine ulaştığı anımsatılan raporda, borç limitinin değişmeden kalması halinde hükümetin olağanüstü önlemler kullanarak sağladığı borçlanma kabiliyetinin ağustos veya eylül ayında tükenebileceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Raporda, söz konusu tarihin kesin olmadığı, aradaki aylarda gerçekleşecek gelir tahsilatları ve harcamaların CBO'nun öngörülerinden farklı olabileceği belirtildi.

Borç limitinin, olağanüstü önlemler tükenmeden artırılmaması veya askıya alınmaması halinde hükümetin yükümlülüklerini yerine getiremeyeceği aktarılan raporda, bu durumda hükümetin bazı harcamaların ödemelerini geciktirmek, borç yükümlülüklerini yerine getirememek veya her ikisini birden yapmak zorunda kalacağı ifade edildi.

Borç limiti

ABD'de borç limiti, "ABD hükümetinin mevcut yasal yükümlülüklerini yerine getirmek için borçlanma yetkisine sahip olduğu toplam para tutarı" anlamına geliyor.

ABD Hazinesi, Kongrenin yasayla belirlediği limite ulaşılıncaya kadar borçlanma yetkisine sahip bulunuyor.

Borç limitine ulaşılması halinde federal hükümet borç miktarını artıramıyor, sadece elindeki nakdi ve gelen gelirleri harcayabiliyor. Limitin artırılması için Kongreden yasa geçirilerek izin alınması gerekiyor.

ABD'de federal hükümet son olarak 2023'ün başlarında 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmıştı. Borç limiti, ABD Kongresinde aylar süren müzakerelerin ardından Haziran 2023'te 1 Ocak 2025'e kadar askıya alınmıştı.

Borç limiti, söz konusu düzenlemede belirlenen sürenin dolmasıyla 1 Ocak itibarıyla yeniden yürürlüğe girmişti.

ABD Hazinesi'nin ulaştığı 36,1 trilyon dolarlık mevcut borç limitinin aşılmasını önlemek için olağanüstü tedbirler uygulanmaya başlanmıştı.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Hükümet, Finans, Hukuk, Eylül, Son Dakika

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