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Ekonomi

ABD Borsası Düşüşle Kapatıldı

New York borsası, Fed'in faiz kararı öncesinde düşüş yaşadı; Dow Jones en uzun kayıp serisini gördü.

18.12.2024 01:46
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NEW New York borsası yarın açıklanacak faiz kararı öncesinde günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,61 azalarak 43.449,90 puana geriledi.

Üst üste dokuzuncu gün düşen endeks, 1978'den bu yana en uzun kayıp serisini gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,39 azalışla 6.050,61 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,32 kayıpla 20.109,06 puana indi.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın alacağı faiz kararını beklerken, pay piyasalarında negatif seyir izlendi.

Makroekonomik veri tarafında ABD'de perakende satışlar, kasımda aylık bazda yüzde 0,7 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Analistler verilerin, Fed'in kısıtlayıcı para politikasına ve hedefin üzerinde kalan enflasyona rağmen ABD'de tüketicilerin dirençli kalmaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

Ülkede sanayi üretimi ise kasımda artış beklentilerinin aksine aylık bazda yüzde 0,1'lik düşüş kaydetti. ABD'de kapasite kullanım oranı da aynı dönemde 0,2 puan azalışla yüzde 76,8'e geriledi.

Güçlü perakende satış verileri, Fed'in gelecek yıl daha az faiz indirimine gideceğine dair beklentileri güçlendirirken, ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yüzde 4,40 oldu. Dolar endeksi de yüzde 0,13 artışla yüzde 106,93'e yükseldi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın politika faizini 25 baz puan indireceğine kesin gözüyle bakılırken, gelecek yıl toplamda iki faiz indirimi yapılacağına ilişkin fiyatlamalar güçlü kalmaya devam etti.

Analistler, Fed'in yarın açıklayacağı para politikası kararının yanı sıra, gelecek dönem atılacak adımlara ilişkin ipuçları için Banka'nın ekonomik projeksiyonları ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamaların da beklendiğini kaydetti.

Öte yandan, Japon Nikkei gazetesinin otomobil üreticileri Nissan ile Honda'nın hızla değişen otomotiv endüstrisinde daha iyi rekabet edebilmek için birleşme görüşmelerine başlamayı planladığına dair haberi sonrasında, Honda'nın ABD'de işlem gören hisselerinde artış yaşandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD Borsası Düşüşle Kapatıldı - Son Dakika

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