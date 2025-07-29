ABD Borsası Karışık Seyirle Kapandı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD Borsası Karışık Seyirle Kapandı

29.07.2025 00:34
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New York borsasında teknoloji hisseleri yükselirken, Dow Jones düştü. Faiz kararı bekleniyor.

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararının, büyük teknoloji şirketlerinin bilançolarının ve tarım dışı istihdam ile büyüme gibi önemli verilerin açıklanacağı haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,14 azalarak 44.837,56 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,02 artışla 6.389,80 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,33 artarak 21.178,58 puana çıktı. S&P 500 ve Nasdaq endeksleri günü rekor seviyelerde tamamladı.

ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasında sağlanan ticaret anlaşmasının ardından pay piyasalarında yeni haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

ABD yönetiminin ticaret konusunda sağladığı anlaşmalar gelecek döneme yönelik iyimserliği artırırken, ABD Başkanı Donald Trump, dün AB ile ticaret anlaşması görüşmelerini tamamladıklarını ve AB ürünlerine yüzde 15 tarife uygulayacaklarını açıklamıştı.

Ayrıca ABD ve Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerinin üçüncü turu İsveç'in başkenti Stockholm'de başladı. İki gün sürecek görüşmelerde ABD'li ve Çinli yetkililerin gündeminde, "tarife ateşkesinin" süresinin uzatılması, fentanil kaçakçılığıyla ilgili tarifeler ve Çin'in yaptırım altındaki Rusya ve İran'dan petrol alımları gibi konuların yer alacağı bildirildi.

Analistler, ticaret gerilimlerinin hafiflemesine karşın tarifelerin ekonomik etkisine dair belirsizliğin devam etmesi nedeniyle piyasalarda temkinli havanın sürdüğünü belirtti.

Öte yandan ABD Merkez Bankasının bu hafta düzenlenecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar yatırımcıların odağında bulunurken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise İskoçya'da İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüşmesi öncesi, Fed'in faiz oranını düşürmesi gerektiğini yineledi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de bu hafta açıklanacak tarım dışı istihdam ve büyüme verileri beklenirken, söz konusu verilerde ABD ekonomisinin gidişatına ilişkin daha fazla ipucu aranacak.

"Muhteşem yedili" olarak adlandırılan şirketlerden Meta, Microsoft, Apple ve Amazon'un bu hafta açıklanacak bilançoları da yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

Kaynak: AA

Dow Jones, New York, Politika, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Borsası Karışık Seyirle Kapandı - Son Dakika

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