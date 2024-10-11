ABD Borsasında Karışık Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

ABD Borsasında Karışık Seyir

New York borsası, üretici enflasyonunun beklentileri aşmasının ardından karışık bir açılış yaptı.

11.10.2024 19:20
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New York borsası, ABD'de üretici enflasyonunun yıllık bazda beklentileri aşması ve ABD'li bazı büyük bankaların bugün açıklanan finansal sonuçları sonrası haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,13 artarak 42.507,53 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,09 azalışla 5.775,09 puana ve ?Nasdaq endeksi yüzde 0,35 kayıpla 18.217,73 puana indi.

ABD'de tüketici enflasyonunun ardından üretici enflasyonunun da yıllık bazda beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi sonrası pay piyasalarında karışık bir seyir izleniyor.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 1,8 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de eylülde aylık bazda yüzde 0,2 artarak beklentilere paralel gerçekleşirken, yıllık bazda yüzde 2,8 ile tahminlerin üzerinde arttı.

Söz konusu verilerin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) gevşeme sürecinin hızını yavaşlatabileceğine yönelik beklentiler güçlendi.

Para piyasalarında Fed'in gelecek ay politika faizini sabit tutabileceğine ilişkin ihtimaller de fiyatlamalara dahil olurken, bankanın yüzde 82 ihtimalle 25 baz puanlık faiz indirimine gideceği öngörülüyor.

Kurumsal tarafta ise devam eden bilanço sezonu takip edilirken, ABD'nin büyük bankaları da finansal sonuçlarını açıklamaya başladı.

Bugün açıklanan bilançolara göre, JPMorgan Chase ve Wells Fargo'nun net karları üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla geriledi.

JPMorgan Chase'in hisseleri, karında yaşanan düşüşe karşın bankanın karı ve gelirinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi sonrası yüzde 4'ün üzerinde değer kazandı.

Wells Fargo'nun hisseleri de karının söz konusu dönemde kaydedilen düşüşe rağmen beklentileri aşmasıyla yüzde 5'in üzerinde yükseldi.

Varlık yöneticisi BlackRock'ın hisseleri de yönetimindeki varlıkların art arda üçüncü çeyrekte rekor seviyeye ulaştığını bildirmesinin ardından yüzde 2'nin üzerinde yükseldi.

Öte yandan Tesla'nın hisseleri ise şirketin uzun zamandır beklenen robotaksi "Cybercab"i tanıtmasına karşın olası düzenleyici engellerle nasıl başa çıkabileceği gibi konularda ayrıntılı bilgi sunulmaması nedeniyle yüzde 8'in üzerinde değer kaybetti.

Kaynak: AA

Dow Jones, New York, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Borsasında Karışık Seyir - Son Dakika

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