ABD-Çin Anlaşması Piyasalara Yükseliş Getirdi - Son Dakika
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Ekonomi

ABD-Çin Anlaşması Piyasalara Yükseliş Getirdi

ABD ile Çin, gümrük vergilerini 3 ay süreyle düşürme konusunda anlaştı. Piyasalar yükseldi.

12.05.2025 17:17
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NEW New York borsası, ABD ile Çin'in, karşılıklı uyguladıkları gümrük vergilerini 3 ay süreyle düşürme konusunda anlaştığını bildirmesinin ardından haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi 650 puan değer kazandı ve yüzde 1,57 artarak 41.899,05 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 2,6 artışla 5.807,20 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 4,16 kazançla 18.674,56 puana tırmandı.

Hafta sonu İsviçre'de gerçekleştirilen ticaret müzakereleri sonrasında ABD ile Çin karşılıklı gümrük vergilerini geçici olarak düşürme konusunda anlaşırken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

Anlaşma kapsamında 14 Mayıs itibarıyla ABD'nin Çin mallarına uyguladığı gümrük vergilerini 90 günlüğüne yüzde 145'ten yüzde 30'a, Çin'in de ABD mallarına uyguladığı gümrük vergilerini yüzde 125'ten yüzde 10'a düşüreceği açıklandı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Cenevre'de Çin heyetiyle gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi.

Çin ve ABD'nin ayrışma istemediğini belirten Bessent, yapılan görüşmeleri "sağlam" ve "saygılı" olarak nitelendirdi.

Bessent ayrıca, Çin ile "gelecek birkaç hafta içinde" daha kapsamlı bir anlaşma için yeniden görüşmelerinin muhtemel olduğunu ifade etti.

Öte yandan, Çin ve ABD arasında ticaret ve ekonomik ilişkiler konularında müzakerelerinin sürdürülmesi için mekanizma kurulacağı belirtildi.

Anlaşma haberi sonrasında piyasalarda "korku endeksi" olarak bilinen ve S&P 500 Endeksi'ndeki dalgalanmayı gösteren VIX Endeksi, yüzde 12 azalışla 19,2'ye düştü ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da karşılıklı tarifeleri duyurmasından önce görülen seviyelere indi.

ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi ise 7 baz puan artışla 4,45'e çıktı.

Analistler, anlaşmanın küresel ekonomiyi sarsan ticaret gerginliklerini çözmeye yönelik önemli bir adım olduğunu ancak iki ülke arasındaki yumuşamanın 3 ayın sonunda devam edip etmeyeceğinin belirsizliğini koruduğunu kaydetti.

Anlaşma duyurusunun ardından tedarik zincirlerinde Çin'den ithalatı önemli yer tutan şirketlerle çip şirketlerinin hisselerindeki yükseliş dikkati çekti.

Amazon ile Best Buy'ın hisseleri yüzde 9'ar, Dell ile Apple'ın hisseleri yüzde 6'şar değer kazandı. Çip şirketi Nvidia'nın hisseleri de yüzde 4,5 artış kaydetti.

Öte yandan, ABD Başkanı Trump'ın ülkede reçeteli ilaç maliyetlerini düşürmek amacıyla bugün kararname imzalayacağını duyurması sonrasında ilaç şirketi Johnson & Johnson'ın hisselerinde yüzde 1'e yakın değer kaybı oldu.

Analistler, yatırımcıların bu hafta ticaret müzakerelerine dair gelişmelerin yanı sıra nisan ayı enflasyon verilerini de takip edeceğini belirtti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dow Jones, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD-Çin Anlaşması Piyasalara Yükseliş Getirdi - Son Dakika

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