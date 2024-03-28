ABD'de bekleyen konut satışları endeksi şubatta beklentilerin üzerinde arttı

Ekonomi

ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, şubatta yüzde 1,6 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti.

Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), şubat ayına ilişkin bekleyen konut satışları endeksini açıkladı.

Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları endeksi şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,6 artarak 75,6'ya çıktı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydeden bekleyen konut satışlarının bu dönemde yüzde 1,4 artması öngörülüyordu.

Sözleşme imzalamalarına dayalı konut satışlarının ileriye dönük bir göstergesi olan bekleyen konut satışları endeksi, ocakta aylık yüzde 4,7 azalışla 74,4'e gerilemişti.

Bekleyen konut satışları, şubatta yıllık bazda ise yüzde 7 düştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR başekonomisti Lawrence Yun, konut satışlarındaki artışın heyecan yaratmasa da geçen yılın sonlarındaki düşük seviyelere kıyasla yavaş ve istikrarlı bir ilerleme gösterdiğini belirtti.

Yun, devam eden istihdam kazanımlarının daha fazla konut stokuyla birlikte talebi de artırdığını kaydetti.

Konut fiyatlarının gelir artışından daha hızlı artmasının ise sağlıklı olmadığına işaret eden Yun, bu durumun ilk kez konut satın alacaklar için zorluklar yarattığını anlattı.