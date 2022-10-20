ABD'de ikinci el konut satışları düşüşünü sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de ikinci el konut satışları düşüşünü sürdürdü

20.10.2022 17:52
ABD'de ikinci el konut satışları düşüşünü sürdürdü

ABD'de ikinci el konut satışları, artan mortgage (konut kredisi) faiz oranları ve yüksek konut fiyatlarının etkisiyle, eylülde aylık yüzde 1,5 azalarak düşüşünü 8'inci aya taşıdı.

ABD'de ikinci el konut satışları, artan mortgage (konut kredisi) faiz oranları ve yüksek konut fiyatlarının etkisiyle, eylülde aylık yüzde 1,5 azalarak düşüşünü 8'inci aya taşıdı.

National Association of Realtors (NAR), eylül ayına ilişkin ikinci el konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ikinci el konut satışları, eylülde mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık bazda yüzde 1,5 azalarak 4,71 milyona düştü.

Düşüşünü 8'inci aya taşıyan ikinci el konut satışlarının 4,7 milyon seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeye inen ikinci el konut satışları, ağustosta da yüzde 0,8 azalışla 4,78 milyona gerilemişti.

Ülkede ikinci el konut satışları, eylülde geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 23,8'lik azalış gösterdi.

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatları ise eylülde yıllık bazda yüzde 8,4 artarak 384 bin 800 dolara yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranının yüzde 6'yı aştığına işaret ederek bunun konut sektörünü etkilediğini belirtti.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı yüzde 6,94 ile 2002'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
ABD Deniz Piyadeleri avukatı, Afgan bebeği kaçırmakla suçlanıyor ABD Deniz Piyadeleri avukatı, Afgan bebeği kaçırmakla suçlanıyor ABD'de Kovid-19 aşısının 'çocuklara uygulanan aşı listesine' eklenmesi tavsiyesi ABD'de Kovid-19 aşısının 'çocuklara uygulanan aşı listesine' eklenmesi tavsiyesi New York borsası düşüşle kapandı New York borsası düşüşle kapandı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de ikinci el konut satışları düşüşünü sürdürdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:15 Son seçim anketi Z kuşağı ile yapıldı! Zirve ne AK Parti'nin, ne CHP'nin ne de İYİ Parti'nin oldu
23:11 Rizeli vatandaşın imamlar hakkındaki sözleri sosyal medyada gündem oldu!
22:43 Boksör Mike Tyson, 1995 yılında yaptığı bir maçın görüntülerine tekrar baktığında şaşkınlığını gizleyemedi: Bu görüntü beni fena korkuttu
22:39 Hindistan, Google'a rekabete aykırı davranış nedeniyle 162 milyon dolar para cezası verdi
22:25 CHP'li vekilden milyonları heyecanlandıran asgari ücret önerisi: 10 binin altında olmaması lazım
21:48 Mbappe, Neymar takımdan gitmezse PSG'den ayrılacak!
20:59 Kadro dışı bırakılan Ronaldo'nun olası yeni adresi hayranlarını sinirlendirdi: Bu kadar düşülmez
20:46 Avrasya Tüneli'ni kullanacaklar dikkat! Bu saatler arasında kapalı olacak
20:33 Kahramanmaraş'ta deprem! 4.5'in ardından şimdi de 4.3'lük bir sarsıntı meydana geldi
18:53 Samsun'da evli kadınların numarasını alıp, cinsel ilişkiye zorladı! 2,5 ay cezaevinde kalıp serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2022 00:15:45. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'de ikinci el konut satışları düşüşünü sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement