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ABD'de ikinci el konut satışları ocakta beklentilerin aksine arttı - Son Dakika

ABD'de ikinci el konut satışları ocakta beklentilerin aksine arttı

18.02.2022 18:25
ABD'de ikinci el konut satışları ocakta beklentilerin aksine arttı

ABD'de ikinci el konut satışları, ocakta aylık yüzde 6,7 artışla 6,5 milyona çıkarak piyasa beklentilerinin aksine yükseliş gösterdi.

ABD'de ikinci el konut satışları, ocakta aylık yüzde 6,7 artışla 6,5 milyona çıkarak piyasa beklentilerinin aksine yükseliş gösterdi.

National Association of Realtors (NAR), ocak ayına ilişkin ikinci el konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ikinci el konut satışları, ocakta mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık bazda yüzde 6,7 artarak 6,5 milyona yükseldi.

Bu dönemde beklentilerin aksine yükseliş gösteren ikinci el konut satışlarının yüzde 1 azalarak 6,1 milyon seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. İkinci el konut satışları, geçen yıl aralıkta yüzde 3,8 azalarak 6,09 milyon olarak kaydedilmişti.

Ülkede ikinci el konut satışları, ocakta geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 2,3 azaldı.

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatları, ocakta yıllık bazda yüzde 15,4 artarak 350 bin 300 dolar oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, konut fiyatlarının güçlü bir şekilde yükselmeye devam ettiğini belirtti.

Piyasada konut stokunun tükenmiş durumda olduğuna dikkati çeken Yun, konut arzına ihtiyaç olduğunu aktardı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, konut, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de ikinci el konut satışları ocakta beklentilerin aksine arttı - Son Dakika Ekonomi


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