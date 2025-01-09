ABD'de İşe Alım ve Çıkarma Verileri Düşüşte - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ABD'de İşe Alım ve Çıkarma Verileri Düşüşte

2024'te ABD işverenleri 769 bin 953 kişiyi işe alacak, bu 2015'ten bu yana en düşük seviye.

09.01.2025 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW ABD merkezli işverenlerin işe alacağını duyurduğu kişi sayısı 2024'te 769 bin 953 olurken, bu değer 2015'ten bu yana kaydedilen en düşük seviye oldu.

Açıklanan veya onaylanan işten çıkarmalarla işe alımların kaydını tutan danışmanlık şirketi Challenger, Gray & Christmas, 2024 Aralık ayına dair raporunu yayımladı.

Buna göre, ABD merkezli işverenlerin duyurduğu işten çıkarma sayısı geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11 artarak 38 bin 792'ye çıktı.

Açıklanan işten çıkarmalar, 2024'ün son çeyreğinde de yıllık bazda yüzde 30 artışla 152 bin 116'ye yükseldi.

Geçen yıl genelinde de duyurulan işten çıkarma sayısı 2023'e göre yüzde 5,5 artarak 761 bin 358'e ulaşırken, bu değer 2020'den bu yana kaydedilen en yüksek seviye oldu.

Teknoloji sektöründe duyurulan işten çıkarma sayısı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 20,3 azalarak 133 bin 988'e indi.

ABD merkezli işverenlerin işe alacağını duyurduğu kişi sayısı ise Aralık 2024'te 7 bin 999 olarak hesaplandı. Ülkede duyurulan işe alımlar, geçen yıl genelinde yüzde 1,3 azalışla 769 bin 953'e inerken, bu değer 2015'ten bu yana kaydedilen en düşük yıllık seviye oldu.

"Belirsizlik daha yavaş işe alıma ve daha fazla işten çıkarmaya yol açıyor"

Challenger, Gray & Christmas Kıdemli Başkan Yardımcısı Andrew Challenger, konuya ilişkin değerlendirmesinde, şirketlerin, hızlı teknolojik ilerleme ve değişen ekonomik koşullar nedeniyle 2024 yılında olağanüstü bir değişim geçirdiğine işaret etti.

Çoğu işverenin, ABD'de yaklaşan yönetimle birlikte daha fazla belirsizlik beklediğine dikkati çeken Challenger, bunun da kısa vadede çeşitli sektörlerde daha yavaş işe alımlara ve daha fazla işten çıkarmalara yol açtığını vurguladı.

Challenger, "Yavaşlayan işe alım hızı, ekonomik koşullarda devam eden belirsizliği ve işverenlerin genişlemeye yönelik temkinli yaklaşımlarını yansıtıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de İşe Alım ve Çıkarma Verileri Düşüşte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 04:41:39. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'de İşe Alım ve Çıkarma Verileri Düşüşte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.