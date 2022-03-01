ABD'de ISM imalat endeksi şubatta yükseliş gösterdi - Son Dakika
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ABD'de ISM imalat endeksi şubatta yükseliş gösterdi

01.03.2022 18:46
ABD'de ISM imalat endeksi şubatta yükseliş gösterdi

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, şubatta bir önceki aya göre 1 puan artışla 58,6'ya yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, şubatta bir önceki aya göre 1 puan artışla 58,6'ya yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ISM, şubat ayına ilişkin imalat sanayi endeksini açıkladı.

Buna göre, ISM imalat endeksi, şubatta bir önceki aya kıyasla 1 puan artarak 58,6'ya çıktı.

Piyasa beklentilerinin biraz üzerinde gerçekleşen verinin 58 değerini alması öngörülüyordu. Endeks, ocakta 57,6 değerini almıştı.

Üretim endeksi şubatta aylık 0,7 puan artarak 58,5 olurken, yeni siparişlere ilişkin endeks 3,8 puan artışla 61,7 seviyesine yükseldi. İstihdam endeksi ise söz konusu dönemde 1,6 puanlık azalışla 52,9 değerine geriledi.

Bu dönemde imalat sanayisinin 16 alt sektörü büyüme kaydederken, sadece bir sektör küçülme gösterdi. Daralan sektör, ahşap ürünleri oldu.

IHS Markit'in imalat sanayi PMI verisinde aşağı yönlü revizyon

Öte yandan, uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit tarafından açıklanan şubat ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ise (PMI) 57,5'ten 57,3'e revize edildi. İmalat sanayi PMI verisi, ocakta 55,5 değerinde gerçekleşmişti.

IHS Markit'ten yapılan açıklamada, ABD'de imalat sektörünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantının etkisiyle ocak ayında durma noktasına gelmesinin ardından şubatta toparlandığı belirtildi.

Açıklamada, toparlanmaya rağmen üretimin devam eden ham madde tedarikine ilişkin dar boğazlar ve iş gücü kıtlığı nedeniyle büyük ölçüde kısıtlanmaya devam ettiği bildirildi.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.

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Kaynak: AA

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