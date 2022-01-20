ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 3 ayın en yüksek seviyesinde

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 15 Ocak ile biten haftada beklenmedik artışla 286 bine çıkarak Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 15 Ocak ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 55 bin artarak 286 bine yükseldi.

Bu dönemde beklentilerin aksine yükseliş gösteren ve 3 ayın en yüksek seviyesine ulaşan işsizlik maaşı başvurularının 220 bin olması öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi 230 binden 231 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 20 bin artarak 231 bin oldu.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 8 Ocak ile biten haftada bir önceki haftaya göre 84 bin artışla 1 milyon 635 bine çıktı.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle geçen yılın mart ayı sonunda 6 milyon seviyelerine yükselerek zirve yapmıştı.

Analistler, işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısında yaşanan yükselişte Kovid-19 salgınında Omicron varyantıyla artan vakaların etkili olduğunu belirtti.