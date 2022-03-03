ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla düştü - Son Dakika
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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla düştü

03.03.2022 16:49
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla düştü

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 26 Şubat ile biten haftada beklenenden fazla düşüş göstererek 215 bine geriledi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 26 Şubat ile biten haftada beklenenden fazla düşüş göstererek 215 bine geriledi.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 26 Şubat ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 18 bin kişi azalarak 215 bine düştü.

Beklenenden fazla düşüş gösteren işsizlik maaşı başvurularının bu dönemde 226 bin olması öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 232 binden 233 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 6 bin azalarak 230 bin 500 oldu.

Süregelen işsizlik başvuruları da 19 Şubat ile biten haftada 2 bin artarak 1 milyon 476 bin seviyesinde gerçekleşti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle geçen yılın mart ayı sonunda 6 milyon seviyelerine yükselerek zirve yapmıştı.

Analistler, Kovid-19 salgınında Omicron varyantına yönelik kısıtlamaların hafiflemesi ve iş gücüne yönelik güçlü talebin etkisiyle işsizlik maaşı başvurularının yılın başından bu yana en düşük seviyeye gerilediğini belirtti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla düştü - Son Dakika


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