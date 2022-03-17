ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla düşüş gösterdi - Son Dakika

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 12 Mart ile biten haftada 214 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 12 Mart ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 15 bin kişi azalarak 214 bine indi.

???????Beklenenden fazla düşüş gösteren ve 10 haftanın en düşük seviyesini kaydeden işsizlik maaşı başvurularının bu dönemde 220 bin olması öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 227 binden 229 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 8 bin 750 azalarak 223 bin oldu.

Süregelen işsizlik başvuruları da 5 Mart ile biten haftada 71 bin azalarak 1 milyon 419 bin seviyesinde gerçekleşti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle geçen yılın mart ayı sonunda 6 milyon seviyelerine yükselerek zirve yapmıştı.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularındaki düşüşün ABD'de iş gücü talebinin güçlü kalmaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti.