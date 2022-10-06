ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla arttı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla arttı

06.10.2022 15:54
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla arttı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 1 Ekim ile biten haftada 219 bine yükselerek beklenenden fazla artış gösterdi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 1 Ekim ile biten haftada 219 bine yükselerek beklenenden fazla artış gösterdi.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 1 Ekim ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 29 bin kişi artarak 219 bine çıktı.

Piyasa beklentilerini geride bırakan işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 203 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 193 binden 190 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 250 artarak 206 bin 500'e çıktı.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 24 Eylül ile biten haftada 15 bin kişi artarak 1 milyon 361 bin seviyesine yükseldi.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularında yaşanan artışın iş gücü piyasası koşullarında bir miktar gevşemeye işaret ettiğini belirtti.

YORUMLAR
500
Yunan Savunma Bakanı Panagiotopoulos'dan, Türkiye hakkında bir skandal sözler: Sabah tehdit edip akşam ağlıyorlar çünkü ordu gönderdik Yunan Savunma Bakanı Panagiotopoulos'dan, Türkiye hakkında bir skandal sözler: Sabah tehdit edip akşam ağlıyorlar çünkü ordu gönderdik Tokalaşma sırasında mikrofonun açık olduğunu unutan Biden, küfür etti Tokalaşma sırasında mikrofonun açık olduğunu unutan Biden, küfür etti ABD Hazine Bakanı Yellen'dan çok taraflı kalkınma bankalarına 'gelişim' çağrısı Açıklaması ABD Hazine Bakanı Yellen'dan çok taraflı kalkınma bankalarına 'gelişim' çağrısı Açıklaması
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çalışma Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla arttı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:17 Trabzonspor'un yıldızı Monaco maçında yaptığı ile şaşkınlık yarattı
20:00 Yunan Savunma Bakanı Panagiotopoulos'dan, Türkiye hakkında bir skandal sözler: Sabah tehdit edip akşam ağlıyorlar çünkü ordu gönderdik
19:43 Lionel Messi, futboseverlerin hayallerini yıktı: Son turnuvam
19:13 Güney Kıbrıslı taraftarlar Fenerbahçe mücadelesi öncesi küstah açıklamalar yaptı
18:59 Trabzonspor, deplasmanda Monaco'ya konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
18:14 İmam Fatih Ardıç, paylaştığı "Caiz mi Hocam" şarkısı sebebiyle Kırşehir'e hizmetli olarak atandı
18:04 Burak Yılmaz "Harap oldum" diyerek itiraf etti: Duştayken çok ağladım
18:02 Saadet Partisi'nden MHP lideri Devlet Bahçeli kararı!
17:52 Şırnak'ta 3 asırdır devam eden gelenek! Mezarlıkta buluşup dua ediyor, yemek yiyorlar
17:53 Ataşehir'deki hastane skandalında yeni ayrıntı! Hastaya uygulanan kötü muamele görüntülerini ele geçiren temizlik çalışanı, şantaj yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 20:24:13. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement