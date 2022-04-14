ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı - Son Dakika
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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı

14.04.2022 16:04
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 9 Nisan ile biten haftada 185 bine çıkarak beklentilerin üzerinde yükseliş kaydetti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 9 Nisan ile biten haftada 185 bine çıkarak beklentilerin üzerinde yükseliş kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 9 Nisan ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 18 bin kişi artarak 185 bine yükseldi.

Beklenenden fazla artış gösteren işsizlik maaşı başvurularının bu dönemde 171 bin olması öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 166 binden 167 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 2 bin artarak 172 bin 250 oldu.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 2 Nisan ile biten haftada 48 bin azalarak 1 milyon 475 bin seviyesinde gerçekleşti.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Çalışma Bakanlığı, İşsizlik, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı - Son Dakika


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