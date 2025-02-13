ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Düştü

Ekonomi

NEW ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 8 Şubat ile biten haftada 213 bine inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 8 Şubat ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 7 bin kişi azalışla 213 bine düştü.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 217 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 219 binden 220 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 1000 kişi azalarak 216 bine indi.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 1 Şubat ile biten haftada 36 bin düşerek, 1 milyon 850 bine geriledi.