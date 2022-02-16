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ABD'de ithalat fiyat endeksi 2011'den bu yana en yüksek artışı kaydetti - Son Dakika

ABD'de ithalat fiyat endeksi 2011'den bu yana en yüksek artışı kaydetti

16.02.2022 17:37
ABD'de ithalat fiyat endeksi 2011'den bu yana en yüksek artışı kaydetti

ABD'de ithalat fiyat endeksi, ocakta aylık yüzde 2 ile 2011'den bu yana en yüksek artışı kaydederken, ihracat fiyat endeksi yüzde 2,9 ile rekor seviyede yükseldi.

ABD'de ithalat fiyat endeksi, ocakta aylık yüzde 2 ile 2011'den bu yana en yüksek artışı kaydederken, ihracat fiyat endeksi yüzde 2,9 ile rekor seviyede yükseldi.

ABD Çalışma Bakanlığı, ocak ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endekslerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 2 arttı.

Beklentilerin üzerinde artış gösteren ithalat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 1,3 artması öngörülüyordu.

Nisan 2011'den bu yana en yüksek artışı gösteren ithalat fiyat endeksi, geçen yıl aralıkta yüzde 0,4 azalmıştı. İthalat fiyat endeksi, ocakta bir önceki yılın aynı dönemine ise yüzde 10,8'lik yükseliş kaydetti.

İhracat fiyat endeksinde rekor artış

Ülkede ihracat fiyat endeksi de aynı dönemde aylık bazda yüzde 2,9 arttı. Bu dönemde beklentileri geride bırakan ihracat fiyat endeksinin, yüzde 1,3 artması tahmin ediliyordu.

Verinin açıklanmaya başlandığı Ocak 1989'dan bu yana en büyük aylık artışı gösteren endeks, geçen yılın aralık ayında yüzde 1,6 azalmıştı.

İhracat fiyat endeksi, ocakta bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 15,1 arttı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Çalışma Bakanlığı, İhracat, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de ithalat fiyat endeksi 2011'den bu yana en yüksek artışı kaydetti - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: ABD'de ithalat fiyat endeksi 2011'den bu yana en yüksek artışı kaydetti - Son Dakika
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