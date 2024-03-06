ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı Beklentilerin Altında Gerçekleşti

Ekonomi

NEW ABD'de JOLTS açık iş sayısı, ocakta 8 milyon 863 bine gerileyerek, beklentilerin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, ocak ayına ait JOLTS açık iş sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, ocakta bir önceki aya kıyasla 26 bin azalarak 8 milyon 863 bine düştü.

Son üç ayın en düşük seviyesini kaydeden açık iş sayısının bu dönemde 8 milyon 800 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Açık iş sayısı, geçen yıl aralıkta 8 milyon 889 bin olmuştu.

Bu dönemde açık iş sayısı, dayanıksız tüketim malları imalatı sektöründe artarken, özel eğitim hizmetlerinde ise azalış kaydedildi. İşe alım sayısı da aynı dönemde 100 bin azalarak 5 milyon 687 bine geriledi.

Ülkede istifa ve işten çıkarılma dahil işinden ayrılanların sayısı ise söz konusu dönemde 78 bin azalışla 5 milyon 341 bine düştü.