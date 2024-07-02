ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı Mayısta Beklentilerin Üzerinde Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı Mayısta Beklentilerin Üzerinde Arttı

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, mayıs ayında ülkedeki JOLTS açık iş sayısı 8 milyon 140 bine çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Açık iş sayısı, nisan ayına göre 221 bin artış gösterdi. İşe alım sayısı ise 141 bin artarak 5 milyon 756 bine yükseldi. Ancak, konaklama ve yiyecek hizmetleri ile özel eğitim hizmetlerinde açık iş sayısı azaldı. İşten ayrılanların sayısı ise 85 bin artarak 5 milyon 422 bine ulaştı.

02.07.2024 17:49
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ABD'de JOLTS açık iş sayısı mayısta 8 milyon 140 bine çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, mayıs ayına ait JOLTS açık iş sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, mayısta bir önceki aya kıyasla 221 bin artarak 8 milyon 140 bine çıktı.

Beklentileri aşan açık iş sayısının bu dönemde 7 milyon 960 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Açık iş sayısına ilişkin nisan ayı verisi ise 8 milyon 59 binden 7 milyon 919 bine revize edildi.

Bu dönemde açık iş sayısı, eyalet ve yerel yönetimler, dayanıklı mal imalatı ve federal hükümet alanlarında artarken, konaklama ve yiyecek hizmetleri ile özel eğitim hizmetlerinde azaldı.

İşe alım sayısı da aynı dönemde 141 bin artarak 5 milyon 756 bine yükseldi.

Ülkede istifa ve işten çıkarılma dahil işinden ayrılanların sayısı ise söz konusu dönemde 85 bin artışla 5 milyon 422 bine çıktı.

Kaynak: AA

Çalışma Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı Mayısta Beklentilerin Üzerinde Arttı - Son Dakika

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