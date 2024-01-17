 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD'de Mortgage Başvuruları Faiz Oranının Düşmesiyle Arttı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de Mortgage Başvuruları Faiz Oranının Düşmesiyle Arttı

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranının yüzde 6,75'e gerilemesiyle mortgage başvuruları yüzde 10,4'lük artış kaydetti. Konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 9 ve yeniden finansman başvuruları yüzde 11'lik artış gösterdi. Mortgage faizlerinin düşmesi, tahvil faizlerinin enflasyon verilerinin ardından düşmesiyle gerçekleşti.

ABD\'de Mortgage Başvuruları Faiz Oranının Düşmesiyle Arttı
17.01.2024 - 18:35,  Güncelleme: 18:40
Abone Ol

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranının yüzde 6,75'e gerilemesiyle mortgage başvuruları yüzde 10,4'lük artış kaydetti.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 12 Ocak ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini yayımladı.

Buna göre mortgage başvuruları, geçen hafta bir önceki haftaya oranla yüzde 10,4 arttı.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 9 ve yeniden finansman başvuruları yüzde 11'lik artış kaydetti.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı yüzde 6,81'den yüzde 6,75'e gerileyerek üç haftanın en düşük seviyesine indi.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da 6,41'den yüzde 6,24'e düştü.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, verilere ilişkin değerlendirmesinde, tahvil faizlerinin geçen hafta gelen enflasyon verilerinin ardından düşüş kaydetmesiyle mortgage faizlerinin tüm kredi türlerinde düştüğünü ve bu durumun mortgage başvurularındaki artışı desteklediğini belirtti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Mortgage Başvuruları Faiz Oranının Düşmesiyle Arttı - Son Dakika


18:59
Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor
17:52
AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
17:50
Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK
17:25
Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda Canan Karatay'ı dolandıran şahıs yakalandı Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda Canan Karatay'ı dolandıran şahıs yakalandı
17:25
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Vergi tahsilat oranı yükseldi Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Vergi tahsilat oranı yükseldi
17:21
Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti
17:12
AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu
17:12
AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde

Son Dakika
18:59 Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor
17:52 AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
17:50 Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK
17:25 Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda Canan Karatay'ı dolandıran şahıs yakalandı
17:25 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Vergi tahsilat oranı yükseldi
17:21 Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti
17:12 AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu
17:12 AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde
16:47 Hatay'daki Asi Nehri taştı, 10 bin dekar tarım arazisi sular altında kaldı
16:30 "Bayan Bacak" lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 19:34:46. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'de Mortgage Başvuruları Faiz Oranının Düşmesiyle Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement