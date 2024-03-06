ABD'de 30 Yıl Vadeli Mortgage Faiz Oranı Geriledi, Başvurular Arttı

Ekonomi

NEW ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 7,02'ye gerilerken, mortgage başvuruları yüzde 9,7 artış gösterdi.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 1 Mart ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı.

Buna göre, mortgage başvuruları, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 9,7 yükseldi.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 11 ve yeniden finansman başvuruları yüzde 8 artış kaydetti.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise geçen hafta yüzde 7,04'ten yüzde 7,02'ye geriledi.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,70'ten yüzde 6,66'ya indi.

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Başekonomisti Mike Fratantoni, verilere ilişkin değerlendirmesinde, mortgage başvurularının önceki haftaya kıyasla önemli ölçüde arttığını belirtti.

İlk kez ev satın alanların faiz oranlarındaki nispeten küçük değişikliklere karşı hassas olduğunu vurgulayan Fratantoni, yeni ilanlarda artış görülmesinin satılık konut stokunun eksikliği göz önüne alındığında bahar sezonu için olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti.