ABD'de Mortgage Faiz Oranları Düşerken Başvurular Azaldı

ASELSAN, 2023'te tarihi rekor kırdı

ASELSAN, 2023 yılında finansal ve teknolojik açıdan kayda değer başarılar elde etti. Şirketin yıllık cirosu yüzde 10 artışla 73,6 milyar TL'ye ulaşırken, brüt karı yüzde 13, FAVÖK ise yüzde 14 artış göstererek 16 milyar TL oldu. ASELSAN ayrıca ihracat faaliyetlerinde de tarihi bir başarıya imza attı ve dört ülkeye ilk defa ihracat yaparak 601 milyon dolarlık yeni sözleşme imzaladı. Şirket, Türkiye'nin önde gelen savunma sanayii şirketlerinden biri olarak teknolojik yenilikler ve önemli projelerle de dikkat çekti.