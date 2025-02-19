ABD'de Mortgage Faizleri Düştü, Başvurular Azaldı

Ekonomi

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,93'e gerilerken, başvurular yüzde 6,6 azaldı.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 14 Şubat ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı.

Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 6,6 azaldı.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 6 ve yeniden finansman başvuruları yüzde 7 geriledi.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,95'ten yüzde 6,93'e indi.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,35'ten yüzde 6,31'e geriledi.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, mortgage faiz oranlarının, piyasaların beklenenden güçlü enflasyon verilerini göz ardı etmesiyle hafta boyunca düştüğünü belirtti.

Mortgage faiz oranlarındaki gerilemeye rağmen mortgage başvurularının düştüğüne işaret eden Kan, alıcılar kararsız kaldığı için satın almaya yönelik başvuruların hafta boyunca düştüğünü ancak gevşeyen konut stokunun gelecek aylarda faaliyeti desteklemeye yardımcı olabileceğini vurguladı.

Kan, önceki haftalarda artan yeniden finansman başvurularında ise mortgage oranları yüzde 7'ye yakın kaldığı için düşüş yaşandığını belirtti.