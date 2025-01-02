ABD'de Mortgage Faizleri Yükseldi

Ekonomi

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,97'ye çıkarken, mortgage başvuruları yüzde 21,9 azaldı.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), Noel tatili nedeniyle geçen hafta açıklanmayan, 27 Aralık 2024 ile sona eren iki haftalık döneme ilişkin mortgage verilerini açıkladı.

Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta 2 hafta öncesine kıyasla yüzde 21,9 düştü.

Söz konusu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 13 azalırken, yeniden finansman başvuruları yüzde 36 geriledi.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, yüzde 6,89'dan yüzde 6,97'ye yükseldi.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,37'den yüzde 6,43'e çıktı.

MBA Başekonomisti Mike Fratantoni, verilere ilişkin değerlendirmesinde, mortgage faiz oranlarının 2024 yılının son haftasında yükselişe geçtiğini ve 30 yıl vadeli ortalama faiz oranının neredeyse yüzde 7'ye ulaştığını belirtti.

Fratantoni, konut faaliyetlerinin genellikle durma noktasına geldiği bir dönemde faiz oranlarında yaşanan artışın hem yeniden finansman hem de satın alma başvurularında düşüşe yol açmasının şaşırtıcı olmadığını ifade etti.