Üye Girişi
ABD'de ocak ayında tarım dışı istihdam beklentileri aştı - Son Dakika

ABD'de ocak ayında tarım dışı istihdam beklentileri aştı

04.02.2022 17:43
ABD'de ocak ayında tarım dışı istihdam beklentileri aştı

ABD'de ocak ayındaki tarım dışı istihdamda 150 bin artış beklentisi aşılarak 467 bin olarak gerçekleşti.

ABD'de ocak ayındaki tarım dışı istihdamda 150 bin artış beklentisi aşılarak 467 bin olarak gerçekleşti.

ABD'de Covid-19'un Omicron mutasyonunun hızla yayılmasına rağmen ocak ayındaki tarım dışı istihdam beklentileri aştı. ABD Çalışma Bakanlığına bağlı İşçi İstatistikleri Bürosu verilerine göre, ocak ayında 150 bin artış beklentisi olan tarım dışı istihdamda beklenti 467 bin olarak gerçekleşti. Verilere göre, ABD'deki işsizlik oranı ise yüzde 3,9'dan yüzde 4'e yükseldi.

Yeme-içme sektöründe 100 binden fazla yeni istihdam eklenirken, lojistik ve iş hizmetlerinde istihdam arttı.

Omicron nedeniyle uzaktan çalışan kişilerin sayısı yüzde 15,4'e yükselirken, 5 haftadan daha az süredir işsiz olan kişi sayısı da arttı. - WASHINGTON

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, İstihdam, Tarım, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ABD'de ocak ayında tarım dışı istihdam beklentileri aştı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
17:38 Görevliler çok şaşkın! Pentagon'da güvenlikli bölgeye giren tavuk kıskıvrak yakalandı
17:36 Taraftarın paylaşımı ortalığı birbirine kattı! Fenerbahçeliler, Rıdvan Dilmen'e açtı ağzını yumdu gözünü
17:17 Beşiktaş'ın yıldızı Aslan oluyor! Galatasaray Cyle Larin'i kadrosuna katmak istiyor
17:09 Kamu işçisine yüzde 2,5'luk ek zam verildi
17:08 Ekrem İmamoğlu: O liyakatsiz şahsiyet bakan yardımcılığı yapsın, ahlaksızlığa adım atmasın
16:39 Başarılı oyuncu Gürgen Öz, elektrik faturasını "Öp beni, yut beni" remiksiyle sosyal medyada paylaştı
16:39 Ozan Tufan dün geldi, bugün İsmail Kartal'ın kapısını çaldı!
16:35 Tek tek hesapladılar! İşte 2021'deki alım düzeyine ulaşmak için ödenmesi gereken asgari ücret
15:23 Bebeğine işkence yaptığı öne sürülen annenin davasında karar
16:24 Fenerbahçe'de Muhammed Gümüşkaya artık küme düşmeme mücadelesi verecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 17:51:12. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'de ocak ayında tarım dışı istihdam beklentileri aştı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement