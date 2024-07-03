ABD'de Özel Sektör İstihdamı Piyasa Beklentilerinin Altında Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Özel Sektör İstihdamı Piyasa Beklentilerinin Altında Arttı

ABD'de özel sektör istihdamı, haziranda 150 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti. ADP Araştırma Enstitüsü tarafından yayımlanan rapora göre, özel sektör istihdamı, beklentilerin altında gerçekleşti ve bu dönemde 163 bin kişi artması öngörülüyordu. İstihdam artışı, küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerde gerçekleşti ve hizmet sektöründe yoğunlaştı. Ancak, yıllık ücret artışı Ağustos 2021'den bu yana en yavaş seviyede gerçekleşti. ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti, istihdam artışının sağlam ancak geniş tabanlı olmadığını belirtti ve eğlence ve konaklama sektörlerindeki işe alımların toparlanmasının önemli olduğunu vurguladı.

03.07.2024 15:49
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ABD'de özel sektör istihdamı, haziranda 150 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti.

ADP Araştırma Enstitüsünün Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırladığı haziran ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı.

Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı haziranda 150 bin kişi arttı.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen özel sektör istihdamının, bu dönemde 163 bin kişi artması öngörülüyordu.

Özel sektör istihdamındaki artışa ilişkin mayıs ayı verisi ise 152 binden 157 bine revize edildi.

İstihdam sayısı küçük ölçekli işletmelerde 5 bin kişi, orta ölçekli işletmelerde 88 bin kişi, büyük ölçekli işletmelerde 58 bin kişi arttı.

Söz konusu dönemde istihdam artışının 136 bini hizmet sektöründe, 14 bini üretim sektöründe gerçekleşti.

ABD'de 25 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, haziranda yıllık ücret ise yüzde 4,9 arttı. Böylece yıllık ücret, Ağustos 2021'den bu yana en yavaş artış hızını kaydetti.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, istihdam artışının sağlam ancak geniş tabanlı olmadığını belirtti.

Richardson, "Eğlence ve konaklama sektörlerindeki işe alımlarda toparlanma olmasaydı, haziran ayı kötü bir ay olurdu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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