ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi Mayısta 4,5'e İndi - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi Mayısta 4,5'e İndi

ABD\'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi Mayısta 4,5\'e İndi

ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, mayısta 4,5 değerine inmesine rağmen, art arda dördüncü ayda pozitif değer alarak sektörde genişlemenin devam ettiğine işaret etti. Endeksin nisanda 15,5 seviyesinde gerçekleştiği belirtilirken, yeni sipariş ve sevkiyat endekslerinde düşüş yaşandığı, istihdam endeksinin ise artış gösterdiği ifade edildi.

16.05.2024 16:07
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NEW ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, mayısta 4,5 değerine inmesine rağmen, art arda dördüncü ayda pozitif değer alarak sektörde genişlemenin devam ettiğine işaret etti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) Philadelphia Şubesi, mayıs ayına ilişkin imalat endeksi verilerini açıkladı.

Banka tarafından yapılan anketin sonuçlarına göre, endeks mayısta geçen aya göre 11 puan azalışla 4,5 değerine indi.

Üst üste dördüncü ayda pozitif değer alan endekse dair piyasa beklentisi 7,7 olması yönündeydi. Sektörde genişlemenin devam ettiğine işaret eden endeks, nisanda 15,5 seviyesinde gerçekleşmişti.

Yeni sipariş endeksi, mayısta 20,1 puan azalışla eksi 7,9 değerine indi. Sevkiyat endeksi de aynı dönemde 20,3 puan azalarak eksi 1,2 değerini aldı.

İstihdam endeksi ise mayısta 2,8 puan artışla eksi 7,9'a yükseldi.

Philadelphia Fed tarafından hazırlanan endekslerde sıfırın üstündeki değerler genişlemeye, altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi Mayısta 4,5'e İndi - Son Dakika

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