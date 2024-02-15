ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi Şubatta Genişleme Sinyali Verdi - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi Şubatta Genişleme Sinyali Verdi

ABD\'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi Şubatta Genişleme Sinyali Verdi

ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, şubatta 5,2 ye çıkarak sektörde 5 aylık daralmanın ardından genişleme sinyali verdi. Endeks, geçen aya kıyasla yaklaşık 16 puan artarak pozitif değer aldı. Yeni sipariş endeksi negatif değerde kalmış olsa da sevkiyat endeksi artış gösterdi. İstihdam endeksi ise düşüş yaşadı.

15.02.2024 17:45
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NEW ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, şubatta 5,2 ye çıkarak sektörde 5 aylık daralmanın ardından genişleme sinyali verdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Philadelphia Şubesi, şubat ayına ilişkin imalat endeksi verilerini açıkladı.

Banka tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, endeks şubatta geçen aya kıyasla yaklaşık 16 puan artarak 5,2'ye yükseldi.

Mayıs 2022'den bu yana dördüncü kez pozitif değer alan endekse dair piyasa beklentisi eksi 8 değerini alması yönündeydi.

Sektörde 5 aylık daralma sonrasında genişlemeye işaret eden endeks, ocakta ise eksi 10,6 seviyesinde gerçekleşmişti.

Yeni sipariş endeksi, şubatta 13 puan artmasına rağmen eksi 5,2 puanla negatif değerde kaldı. Sevkiyat endeksi ise aynı dönemde yaklaşık 17 puan artışa 10,7'ye çıktı.

İstihdam endeksi ise şubatta 9 puan azalarak eksi 10,3'e gerilerken, Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

Philadelphia Fed tarafından hazırlanan endekslerde sıfırın üstündeki değerler genişlemeye, altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi Şubatta Genişleme Sinyali Verdi - Son Dakika
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