Üye Girişi
ABD'de sanayi üretimi ocakta beklentilerin üzerinde yükseldi - Son Dakika

ABD'de sanayi üretimi ocakta beklentilerin üzerinde yükseldi

16.02.2022 18:08
ABD'de sanayi üretimi ocakta beklentilerin üzerinde yükseldi

ABD'de sanayi üretimi, ocakta piyasa beklentilerini geride bırakarak aylık yüzde 1,4'lük artış kaydetti.

ABD'de sanayi üretimi, ocakta piyasa beklentilerini geride bırakarak aylık yüzde 1,4'lük artış kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed), ocak ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 arttı.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösteren verinin, yüzde 0,4 artması öngörülüyordu. Sanayi üretimi, geçen yıl aralık ayında yüzde 0,1 azalmıştı.

İmalat sanayi üretimi de ocakta aylık yüzde 0,2'lik yükseliş kaydetti.

Söz konusu dönemde imalat sanayi üretiminin yüzde 0,3 artması bekleniyordu. İmalat sanayi üretimi, geçen yılın aralık ayında ise yüzde 0,1'lik düşüş göstermişti.

Ülkede, kapasite kullanım oranı da aynı dönemde 1 puanlık artışla yüzde 77,6'ya çıktı.

Bu dönemde kapasite kullanım oranına ilişkin piyasa beklentisi yüzde 76,8 olması yönündeydi. Kapasite kullanım oranı geçen yıl aralıkta yüzde 76,6 olmuştu.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Merkez Bankası, Ocak, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de sanayi üretimi ocakta beklentilerin üzerinde yükseldi - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
18:03 Çinli bilim insanlarından şaşırtan gelişme:160 milyon yıllık dünyanın en eski çiçek tomurcuğu fosili bulundu
18:01 Rıdvan Dilmen'in programı neden ekranlarda yok? Görüştüğü yeni kanal çok şaşırtacak
17:53 Savaşın ayak sesleri Abramovich'in servetini sıfırladı! Bir günde buhar olan para şaşkınlık yarattı
17:52 Ailesi "Akıl sağlığı yerinde değil" demişti! Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren caninin cezai ehliyeti tam çıktı
17:45 Kurtlar Vadisi dizisi 19 yıl sonra sosyal medyada gündem oldu! HD olarak yeniden yayınlanınca trendlere girdi
17:39 Destici'den Seçim Yasası çıkışı: Ben yüzde 7 maddesine oy vermem
17:34 Türk definecinin kazı planı filmleri aratmadı! Ev kiralayıp alttan alttan 6 ay toprağı kazmış
17:32 Ayşenur Arslan'ın tepki çeken sözlerinin faturası Halk TV'ye kesildi! Ceza üstüne ceza yağdı
17:31 117 koyunu gözü önünde telef olan çiftçi, çaresizlik içerisinde ağladı!
17:30 Ezeli rakipler karşı karşıya geldi! Anderson Talisca, Süper Lig'e dönüyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 18:15:27. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'de sanayi üretimi ocakta beklentilerin üzerinde yükseldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement