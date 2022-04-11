ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi rekor tazeledi - Son Dakika
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ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi rekor tazeledi

11.04.2022 19:41
ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi rekor tazeledi

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin yüzde 6,6 ile yeni zirveye ulaştığını bildirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin yüzde 6,6 ile yeni zirveye ulaştığını bildirdi.

New York Fed, mart ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Yaklaşık 1300 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi 0,6 puan artışla yüzde 6,6'ya çıktı.

Böylece, bir önceki ay 2013'ten bu yana en yüksek seviyeyi gören kısa vadeli enflasyon beklentisi rekor tazeledi.

Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan orta vadeli enflasyon beklentisi ise aynı dönemde 0,1 puan azalarak yüzde 3,7'ye geriledi.

Amerikalı tüketicilerin kısa ve orta vadeli enflasyon beklentileri, şubat ayında sırasıyla yüzde 6 ve yüzde 3,8 olmuştu.

Bir yıllık süreçte harcamalardaki artışa ilişkin beklenti yüzde 6,4'ten yüzde 7,7'ye yükselerek yeni zirveye ulaştı.

Gıda ve benzin kalemlerindeki fiyat artışlarının bir yıllık süreçte hızlanması beklenirken gıda ve benzin fiyatlarının yüzde 9,6'şar artacağı tahmin edildi. Aynı dönemde kira artışına ilişkin beklenti ise neredeyse yatay bir seyir izleyerek yüzde 10,2 oldu. Konut fiyatlarındaki artışa ilişkin beklenti ise yüzde 6'ya yükseldi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta yıllık yüzde 7,9 ile 1982'den bu yana kaydedilen en büyük artışı gösterdi.

Ülkede yarın açıklanacak mart ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi ise yıllık bazda yüzde 8,4'e yükselmesi yönünde.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi rekor tazeledi - Son Dakika


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