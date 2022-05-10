ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi düşüş gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi düşüş gösterdi

10.05.2022 00:16
ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi düşüş gösterdi

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin yüzde 6,6'dan yüzde 6,3'e gerilediğini bildirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin yüzde 6,6'dan yüzde 6,3'e gerilediğini bildirdi.

New York Fed, nisan ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Yaklaşık 1300 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi 0,3 puan azalışla yüzde 6,3'e geriledi.

Ülkede kısa vadeli enflasyon beklentisi martta yüzde 6,6 ile rekor seviyeye ulaşmıştı.

Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan orta vadeli enflasyon beklentisi ise aynı dönemde 0,2 puan artarak yüzde 3,9'a çıktı.

Amerikalı tüketicilerin orta vadeli enflasyon beklentisi, mart ayında yüzde 3,7 olarak kaydedilmişti.

Bir yıllık süreçte harcamalardaki artışa ilişkin beklenti yüzde 7,7'den yüzde 8'e yükselerek yeni zirveye ulaştı.

Gıda ve benzin kalemlerindeki fiyat artışlarının bir yıllık süreçte yavaşlaması beklenirken, benzin fiyatlarının yüzde 5,2, gıda fiyatlarının ise yüzde 9,4 artacağı tahmin edildi. Aynı dönemde kira artışına ilişkin beklenti ise 0,1 puanlık artışla yüzde 10,3'e yükseldi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta yıllık yüzde 8,5 ile Aralık 1981'den bu yana kaydedilen en büyük artışı gösterdi.

Ülkede çarşamba günü açıklanacak nisan ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi ise yıllık bazda yüzde 8,1'e gerilemesi yönünde.

YORUMLAR
500
New York borsası düşüşle açıldı New York borsası düşüşle açıldı Dolar/TL, 15 sınırına yaklaştı Dolar/TL, 15 sınırına yaklaştı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Merkez Bankası, Enflasyon, New York, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi düşüş gösterdi - Son Dakika


Son Dakika
00:08 Erdoğan'ın açıklaması konut fiyatlarını ikiye katladı!
00:03 1 milyon Suriyeli için geri dönüş projesinin ayrıntılarını Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı: 200 bin konut yapacağız
23:22 İran nükleer anlaşmayı imzalamaya hazır! Tek şartları ABD'nin yaptırım zararlarını karşılaması
22:58 Ülkemizde 9 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 8 kişi hayatını kaybetti, bin 542 yeni vaka tespit edildi
22:35 Bir dönemin fenomen çocuğu Çitos Efe'nin son hali sevenlerini şaşırttı
22:31 Sağlık sorunları engel oldu! 96 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, 59 yıl sonra ilk kez parlamento açılışına katılmayacak
22:27 MHP'li başkandan CHP milletvekiline "kılıçlı" Soylu mesajı
22:16 Antalyaspor, Konyaspor ile olan karşılaşmasında yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı!
22:09 VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup etti!
21:52 Özdağ'dan Bakan Soylu'ya sert sözler: Benim öğrencim olan bürokratları bakanlıktan atmaya başlamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 00:22:21. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi düşüş gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement