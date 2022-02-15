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ABD'de üretici fiyatları ocakta beklentileri aştı - Son Dakika

ABD'de üretici fiyatları ocakta beklentileri aştı

15.02.2022 17:00
ABD'de üretici fiyatları ocakta beklentileri aştı

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 1 artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 1 artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı.

ABD Çalışma Bakanlığı, ocak ayına ilişkin ÜFE verisini açıkladı.

Buna göre, ÜFE, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 1 arttı. Bu dönemde piyasa beklentilerini aşan ve Mayıs 2021'den bu yana en yüksek aylık artışı gösteren ÜFE'nin yüzde 0,5 artması öngörülüyordu. ÜFE, geçen yılın son ayında yüzde 0,4 artmıştı.

Üretici fiyatları, ocakta yıllık bazda ise yüzde 9,7'lik artış kaydetti.

Beklentileri geride bırakarak yükselişini sürdüren endeksin ocakta yüzde 9,1 artması öngörülüyordu. ÜFE geçen yılın aralık ayında da yıllık bazda yüzde 9,8 artmıştı.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE ise ocakta aylık yüzde 0,8 ve yıllık yüzde 8,3 arttı.

Çekirdek ÜFE'ye ilişkin piyasa beklentisi, aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 7,9 artması yönündeydi. Çekirdek ÜFE, geçen yıl aralıkta aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 8,5 artmıştı.

Analistler, üretici fiyatlarına ilişkin son verinin fiyat baskılarının yüksek seyretmeye devam ettiğinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de üretici fiyatları ocakta beklentileri aştı - Son Dakika Ekonomi


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