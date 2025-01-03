ABD'den Integrity Technology'ye Siber Yaptırım

Ekonomi

NEW ABD Hazine Bakanlığı, "çok sayıda siber saldırıyla bağlantısı" gerekçesiyle Pekin merkezli Integrity Technology şirketini yaptırım listesine ekledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisince (OFAC), genellikle ABD'nin kritik altyapı sektörlerindeki kuruluşları hedef alan devlet destekli Çinli siber grup Flax Typhoon'un gerçekleştirdiği siber saldırılardaki rolü nedeniyle Integrity Technology'ye yaptırım uygulanacağı bildirildi.

"Çinli kötü niyetli siber aktörlerin ABD'nin ulusal güvenliğine yönelik en aktif ve kalıcı tehditlerden biri olmayı sürdürdüğü" kaydedilen açıklamada, bunların yakın zamanda Hazine'nin bilgi teknolojileri altyapısı da dahil, ABD hükümet sistemlerini hedef almayı sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Flax Typhoon'un özellikle Tayvan'a odaklanarak Kuzey Amerika, Avrupa, Afrika ve Asya genelindeki bilgisayar ağlarını tehlikeye attığı, siber grubun çeşitli sektörlerdeki kurbanları hedef aldığı ifade edildi.

Flax Typhoon aktörlerinin 2022 yazı ile 2023 sonbaharı arasında, birden fazla kurbana karşı bilgisayar ağı istismarı faaliyetleri sırasında Integrity Tech'e bağlı altyapıyı kullandığı belirtilen açıklamada, siber grubun bu süre zarfında rutin olarak Integrity Tech altyapısından bilgi gönderip aldığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı Bradley Smith, kötü niyetli siber aktörleri ve onları destekleyenleri eylemlerinden sorumlu tutmakta tereddüt etmeyeceklerini vurgulayarak, "ABD, kamu ve özel sektör siber savunmalarını güçlendirmek için işbirliği içinde çalışmaya devam ederken, bu tehditleri engellemek için mevcut tüm araçları kullanacaktır." ifadesini kullandı.