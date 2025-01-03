ABD'den Integrity Technology'ye Siber Yaptırım - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ABD'den Integrity Technology'ye Siber Yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, Integrity Technology'ye siber saldırılar nedeniyle yaptırım uyguladı.

03.01.2025 21:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW ABD Hazine Bakanlığı, "çok sayıda siber saldırıyla bağlantısı" gerekçesiyle Pekin merkezli Integrity Technology şirketini yaptırım listesine ekledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisince (OFAC), genellikle ABD'nin kritik altyapı sektörlerindeki kuruluşları hedef alan devlet destekli Çinli siber grup Flax Typhoon'un gerçekleştirdiği siber saldırılardaki rolü nedeniyle Integrity Technology'ye yaptırım uygulanacağı bildirildi.

"Çinli kötü niyetli siber aktörlerin ABD'nin ulusal güvenliğine yönelik en aktif ve kalıcı tehditlerden biri olmayı sürdürdüğü" kaydedilen açıklamada, bunların yakın zamanda Hazine'nin bilgi teknolojileri altyapısı da dahil, ABD hükümet sistemlerini hedef almayı sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Flax Typhoon'un özellikle Tayvan'a odaklanarak Kuzey Amerika, Avrupa, Afrika ve Asya genelindeki bilgisayar ağlarını tehlikeye attığı, siber grubun çeşitli sektörlerdeki kurbanları hedef aldığı ifade edildi.

Flax Typhoon aktörlerinin 2022 yazı ile 2023 sonbaharı arasında, birden fazla kurbana karşı bilgisayar ağı istismarı faaliyetleri sırasında Integrity Tech'e bağlı altyapıyı kullandığı belirtilen açıklamada, siber grubun bu süre zarfında rutin olarak Integrity Tech altyapısından bilgi gönderip aldığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı Bradley Smith, kötü niyetli siber aktörleri ve onları destekleyenleri eylemlerinden sorumlu tutmakta tereddüt etmeyeceklerini vurgulayarak, "ABD, kamu ve özel sektör siber savunmalarını güçlendirmek için işbirliği içinde çalışmaya devam ederken, bu tehditleri engellemek için mevcut tüm araçları kullanacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Politika, Savunma, Ekonomi, Pekin, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'den Integrity Technology'ye Siber Yaptırım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya’yı açmak bize nasip oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'yı açmak bize nasip oldu
21:23 3,5 yaşındaki Efe, boynuna ip dolanmış halde ölü bulundu 3,5 yaşındaki Efe, boynuna ip dolanmış halde ölü bulundu
21:01 Ferdi Tayfur’un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ortaya çıktı: Gözyaşı bir an olsun durmadı Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ortaya çıktı: Gözyaşı bir an olsun durmadı
20:52 Zonguldak’ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı: Bakanlıktan jet açıklama Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı: Bakanlıktan jet açıklama
19:45 Aracın içinde başından vurulmuş halde bulunmuştu: Genç kadının katili en yakını çıktı Aracın içinde başından vurulmuş halde bulunmuştu: Genç kadının katili en yakını çıktı
09:19 Balıkesir’de yangın faciası 1 ve 3 yaşındaki kardeşler hayatını kaybetti Balıkesir'de yangın faciası! 1 ve 3 yaşındaki kardeşler hayatını kaybetti
09:12 Altın fiyatları yeni yılın ilk rallisine başladı Altın fiyatları yeni yılın ilk rallisine başladı
08:59 BM duyurdu: 8 Aralık’tan bu yana 115 bin Suriyeli ülkesine döndü BM duyurdu: 8 Aralık'tan bu yana 115 bin Suriyeli ülkesine döndü
08:54 Fatih Terim ilk transferini Galatasaray’dan yapıyor Fatih Terim ilk transferini Galatasaray'dan yapıyor
08:03 ABD’de tek motorlu uçak mobilya fabrikasına düştü 2 ölü, 18 yaralı ABD'de tek motorlu uçak mobilya fabrikasına düştü! 2 ölü, 18 yaralı
07:54 Şahin Kendirci’den takipçisinin yorumuna olay yanıt Şahin Kendirci'den takipçisinin yorumuna olay yanıt
07:46 Icardi’den Wanda’yı çıldırtan karar Icardi'den Wanda'yı çıldırtan karar
07:28 Manchester United Altay Bayındır’ın biletini kesti Manchester United Altay Bayındır'ın biletini kesti
07:12 Husiler, İsrail’in kalbini bir kez daha vurdu Husiler, İsrail'in kalbini bir kez daha vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 21:52:31. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'den Integrity Technology'ye Siber Yaptırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.