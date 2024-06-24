ABD Hazine Bakanı Yellen, uygun fiyatlı konut finansmanını desteklemek için 100 milyon dolarlık program oluşturacak - Son Dakika
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Ekonomi

ABD Hazine Bakanı Yellen, uygun fiyatlı konut finansmanını desteklemek için 100 milyon dolarlık program oluşturacak

ABD Hazine Bakanı Yellen, uygun fiyatlı konut finansmanını desteklemek için 100 milyon dolarlık program oluşturacak

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, konut arzını artırmak ve maliyetleri düşürmek amacıyla yeni finansman kaynakları duyurdu. Yellen, ülkenin uzun süredir konut arz açığıyla karşı karşıya olduğunu ve bu durumun uygun maliyet sorununa yol açtığını belirtti. Gelecek üç yılda uygun fiyatlı konut finansmanını desteklemek için ek 100 milyon dolarlık bir program oluşturulacağını açıklayan Yellen, programın öncelikli olarak uygun fiyatlı konut arzını artırmaya odaklanacağını ifade etti. Ayrıca, federal konut kredisi bankalarına konut programlarına yönelik harcamalarını artırmaları çağrısında bulundu.

24.06.2024 23:19
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NEW ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, gelecek üç yılda uygun fiyatlı konut finansmanını desteklemek için ek 100 milyon dolarlık program oluşturulacağını bildirdi.

Yellen, Minneapolis şehrinde yaptığı açıklamada, konut arzını artırmaya ve maliyetleri düşürmeye yönelik yeni finansman kaynaklarını duyurdu.

Uzun zamandır çok önemli konut arz açığıyla karşı karşıya olduklarına dikkati çeken Yellen, bunun uygun maliyet sorununa yol açtığını dile getirdi.

Yellen, ülke genelinde maliyetleri düşürmek için konut arzını artırmaya yönelik yaptıkları çalışmalara değinerek, ABD Kongresi, eyaletler ve yerel yönetimleri daha fazla harekete geçmeye çağırdı.

Küresel mali krize rağmen 2000'den 2019'a kadar, konut fiyatlarının iki katına çıktığını ve ortalama gelirlerden daha hızlı arttığını söyleyen Yellen, yüksek konut maliyetlerinin, ülke genelindeki Amerikalıların geniş kesimini etkilediğini vurguladı.

Yellen, gelecek üç yılda uygun fiyatlı konut finansmanını desteklemek için ek 100 milyon dolarlık program oluşturulacağını belirterek, yeni programın öncelikle ülkede uygun fiyatlı konut arzını artırmaya odaklanacağını anlattı.

Bakan yellen ayrıca, federal konut kredisi bankalarına konut programlarına yönelik harcamalarını artırmaları yönünde çağrıda bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD Hazine Bakanı Yellen, uygun fiyatlı konut finansmanını desteklemek için 100 milyon dolarlık program oluşturacak - Son Dakika

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